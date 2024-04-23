23 апреля 2024, 13:58

Врачи НИКИ детства изучили опыт коллег в Китае

Пресс-служба Минздрава МО
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Специалисты НИКИ детства, Щелковской и Красногорской больниц побывали на международной стажировке в Китае. Коллеги из Поднебесной рассказали о своем опыте в здравоохранении и провели экскурсии по ведущим медучреждениям Пекина и Шанхая.

«Для наших врачей регулярно проводятся различные конгрессы, вебинары, научно-практические школы, мастер-классы и многое другое. Обмен опытом, особенно с зарубежными коллегами, позволяет повысить квалификацию специалистов и перенять передовые практики», - подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Подмосковные врачи ознакомились с китайской моделью оказания медицинской помощи пациентам, обменялись опытом диагностики и лечения тяжелых заболеваний, узнали, как выстроен весь процесс оказания медпомощи в Китае.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Китай
23 апреля 2024, 14:08
Более тысячи соцпредприятий зарегистрировали в Подмосковье
Unsplash
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Более 9% социальных предпринимателей России зарегистрированы в Московской области. Суммарная годовая выручка социальных предпринимателей составила более 102 миллиардов рублей.

Из общей годовой выручки почти 18 миллиардов приходится на ИП, более 84 миллиардов - на юридические лица.

«Мы уже не раз говорили, что у социального бизнеса женское лицо - актуальные данные подтверждают этот факт: более 70% соцпредпринимателей - женщины», - сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в 2023 году Московская область вновь заняла первое место по числу компаний, работающих в социальной сфере. Она также напомнила, что для поддержки таких проектов в Подмосковье действуют специальные меры поддержки - субсидии, гранты и программы льготного кредитования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Бизнес
23 апреля 2024, 14:03
Лесной пожар потушили в Луховицах
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Вечером 22 апреля в Чернореченском участковом лесничестве, находящемся в трех километрах от города Луховицы, было зафиксировано возгорание на площади 0,08 гектара после получения сообщения от местных жителей. Из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 0,1 гектара.

На место происшествия было моментально направлено четыре единицы пожарной техники и девять человек личного состава лесных пожарных служб. Потребовалось 50 минут, чтобы полностью потушить возгорание.

Предполагается, что причиной пожара стал человеческий фактор. Комитет лесного хозяйства Подмосковья напоминает, что за умышленный поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы для физических лиц могут составлять от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 тысяч до двух миллионов рублей. Также возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания, следует незамедлительно обратиться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Пожары Лесные пожары Луховицы
23 апреля 2024, 13:57
Химки присоединятся к экологической акции «День добрых дел»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Региональная акция «День добрых дел» пройдёт в городском округе Химки 27 апреля. Для школьников проведут интерактивные мероприятия, экологические акции, а также экскурсии по музеям и предприятиям.

Культурные и познавательные мероприятия пройдут во всех микрорайонах округа. В центральном парке Химок организуют эко-мастерские «Природная открытка» и «Съедобная картина», концерт «Зеленая весна», а также спортивную эстафету «Стартуют все!». В «Дубках» и парке имени Величко пройдет мастер-класс «Поделки из вторичных материалов», игра «Сортируем мусор - бережём природу», а также экологические ребусы. В парках «Подрезково», «Экоберег» и Яковлево детям покажут анимационные программы «Весенние старты» и «Чайная станция».

Кроме того, дети смогут посетить крупные химкинские фабрики и познакомятся с технологиями изготовления газировки. Для более творческих организуют поход в картинную галерею имени С. Н. Горшина на выставку «Азбука иконописи».

Ещё ребята смогут внести лепту в благоустройство округа. В Химках планируется уборка территорий возле памятников, покраска скамеек, развешивание кормушек для птиц и скворечников, расчистки школьных дворов. Планируется, что всего в акции «День добрых дел» примут участие более миллиона подмосковных школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет во всех парках региона.

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Благоустройство Химки Парки
23 апреля 2024, 13:55
Сеть реабилитационных центров для помощи детям с аутизмом создали в Подмосковье
Телеканал «360»
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Главная задача комплексного Центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» — помочь детям социализироваться. Об этом рассказала заведующая отделением реабилитации несовершеннолетних Ольга Маркова в интервью ведущей телеканала «360» Юлии Минаковской.

Ольга Маркова отметила, что в настоящее время уделяется большое внимание реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Центр реабилитации «Орехово-Зуевский» работает с 2014 года. За 10 лет поддержки губернатора и Министерства социального развития Московской области удалось создать сеть детских реабилитационных центров. В их основе положен принцип шаговой доступности.

«За это время у нас открылись отделения в таких городах, как Ликино-Дулево, город Куровское и Орехово-Зуево, а также в деревне Дровосеки. В Орехово-Зуевском городском округе у нас один центр и при нем открыто три отделения для детей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказала Ольга Маркова.

Она подчеркнула, что все отделения оснащены самым современным оборудованием и тренажерами. Ежедневно их посещают свыше 300 человек. Для детей дошкольного возраста созданы группы полного дневного пребывания - с питанием и с развивающими занятиями.

«С ребятами работают специалисты, такие как психолог, дефектолог, логопед, инструктор ЛФК, массажисты. Также на базе Орехово-Зуевского отделения появились единственные в нашем округе адаптированные игровые площадки. Они адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказала специалист.

Кроме того, в деревне Дровосеки с детьми работают четвероногие помощники. Собаки прошли специальное обучение и имеют сертификаты для работы с детьми.

«Они конечно приносят большую помощь в реабилитации детей с аутизмом, потому что у них нарушена связь с внешним миром, а контакт с животными им обеспечивает эту связь. Через животных они выходят из своего внутреннего мира», - добавила Ольга Маркова.

Также в деревне Дровосеки расположен конный клуб, который позволяет детям заниматься терапией. Там содержатся порядка 10 лошадей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Здравоохранение Животные

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