Врачи Наро-Фоминского перинатального центра спасли младенца с четырехкратным обвитием пуповиной

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После того, как ребенка перевели в отделение реанимации новорожденных, ему провели обследование и диагностировали у младенца тромбоз вены правой почки. В дальнейшем девочку перевели в Москву, где в настоящее время специалисты продолжают оказывать необходимую помощь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации стационаров в Московской области. Сейчас во многих медицинских учреждениях проводят капитальные ремонты и меняют оборудование.

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34-летняя жительница Калининца поступила в приемное отделение на сроке 39 недель. Врачи сразу же провели кардиотокографию и обнаружили плохое сердцебиения плода. Женщину в срочном порядке отправили на дополнительно обследование и начали готовиться к операции.

Заведующий родовым отделением Наро-Фоминского перинатального центра Ярослав Петров рассказал, что во время проведения операции кесарева сечения было обнаружено четырехкратное тугое обвитие ребенка пуповиной и густые мекониальные околоплодные воды. Помимо того, младенец находился в поперечном положении.

«В итоге бригадой было проведено успешное родоразрешение и состояние новорожденной девочки оценили на 7 баллов по шкале Апгар», - добавил специалист.