Врачи Московского областного перинатального центра поделились опытом с коллегами из Белоруссии

13 октября 2023, 18:47
Московский областной перинатальный центр
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Врачи белорусского республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» посетили Московский областной перинатальный центр. Они изучили опыт подмосковных специалистов в области лечения асфиксии новорожденных и их реабилитации.

«Мы также обсудили возможность внедрения уникальных методов лечения асфиксии и ранней реабилитации, основанных на нейроразвивающем нейроконцепте, в центре „Мать и дитя“», - прокомментировала главный внештатный специалист - неонатолог Минздрава Московской области Анастасия Петрова.

Отмечается, что визит позволит улучшить уход за детьми и принесет пользу новорожденным и их родителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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Врачи Медицина
Первоклассники из Дедовска побывали на экскурсии в пожарной части
23 октября 2023, 11:59
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники 227-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» провели экскурсию для учеников первого класса школы имени Доватора, расположенной в городе Дедовск. Ребята познакомились с работой спасателей и примерили спецодежду.

Начальник ПСЧ-227 Александр Смирнов отметил, что спасатели рассказали о своей работе доступно и увлекательно, а заодно напомнили детям правила безопасного поведения в нештатных ситуациях.

Первоклассники побывали в помещениях, где пожарные работают, тренируются и отдыхают. Ребята увидели противогазы, спецтехнику и смогли примерить боевки огнеборцев. Такая одежда защищает при тушении горящих зданий.

Кульминацией экскурсии стало тушение импровизированного пожара с помощью огнетушителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

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Спасатели Дети Истра
Расписание некоторых пригородных поездов МЖД временно изменится
23 октября 2023, 11:54
"Московская Железная дорога"
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Расписание некоторых пригородных поездов МЖД изменится 23 и 24 октября. Это связано с ремонтно-путевыми работами на станциях Фаустово в Воскресенске.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в период технологических окон с 07:00 до 17:00 рабочие заменят стрелочные переводы. Такие же работы пройдут 27 октября на станции Виноградово.

В этот период изменится время прибытия и отправления некоторых поездов, а также количество остановок. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах, остановках и сайте РЖД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Поезда
Совет директоров образовательных учреждений создали в Лобне
23 октября 2023, 11:39
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Совет директоров создали в системе образования Лобни. Он будет разрабатывать стратегический план для улучшения качества образования, внедрения новых программ и технологий, вовлечения родителей и общественности в учебный процесс.

Участники совета уже провели первое заседание, где утвердили состав, внутренние нормативные документы и порядок работы. В этом учебном году Совет директоров займется вопросом развития кадрового потенциала в школах Лобни. Данное направление выбрано ключевым, так как 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Учителя ГодПедагогаНаставника
Мастер-класс по решению конфликтов проведут для предпринимателей в Подмосковье
23 октября 2023, 11:38
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный мастер-класс «Решение конфликтов при изменениях: развитие диалога и объединение усилий». Для участия необходимо зарегистрироваться до 2 ноября на сайте.

Эксперт в развитии команд и командного взаимодействия Юрий Павленко расскажет участникам, как снижать напряженность среди коллег, предотвращать конфликты, эффективно управлять трудным поведением сотрудников и многое другое. Помимо этого, предприниматели научатся выявлять причины конфликтов.

Встреча пройдет в 12:00 в Москве по адресу: 2-й Донской проезд, 9с3.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Бизнес

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