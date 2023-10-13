Врачи Московского областного перинатального центра поделились опытом с коллегами из Белоруссии
Врачи белорусского республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» посетили Московский областной перинатальный центр. Они изучили опыт подмосковных специалистов в области лечения асфиксии новорожденных и их реабилитации.
«Мы также обсудили возможность внедрения уникальных методов лечения асфиксии и ранней реабилитации, основанных на нейроразвивающем нейроконцепте, в центре „Мать и дитя“», - прокомментировала главный внештатный специалист - неонатолог Минздрава Московской области Анастасия Петрова.
Отмечается, что визит позволит улучшить уход за детьми и принесет пользу новорожденным и их родителям.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».