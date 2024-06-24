24 июня 2024, 18:53

Врачи МОНИКИ удалили 18-летнему пациенту гематому в мозге

МОНИКИ им. Владимирского
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Нейрохирурги МОНИКИ имени Владимирского удалили 18-летнему пациенту гематому в мозге из-за которой он лишился возможности говорить. В отделение реанимации юноша попал в крайне тяжелом состоянии.

Специалисты обнаружили гематому в левой височно-теменной области. При такой патологии в головном мозге вены и артерии переплетаются между собой, что вызывает сильные головные боли, эпилептический синдром и внутричерепные кровоизлияния.

«Наши нейрохирурги во главе с руководителем отделения нейрохирургии МОНИКИ имени Владимирского Ревазом Джинджихадзе провели костно-пластическую трепанацию черепа и удалили мальформацию с применением микрохирургической техники», - рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии МОНИКИ Наталия Бурда.

Она добавила, что после трех суток в отделении реанимации пациента перевели в отделение нейрохирургии. Сейчас юноша чувствует себя хорошо. У него практически полностью восстановилась речь, прошли головные боли и нормализовалось артериальное давление.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Скорая помощь Врачи
24 июня 2024, 18:37
Ежегодная выставка племенных животных пройдет в Подмосковье 28 июня
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Ежегодная областная выставка племенных животных «Звезды Подмосковья-2024» состоится 28 июня. На ней выберут лучших коров по экстерьеру среди предприятий Московской области.

Всего на выставке представят животных свыше 30 сельскохозяйственных организаций из 17 городских округов.

«В рамках выставки, будут представлены лучшие животные из региональных племенных хозяйств - крупный рогатый скот голштинской, черно-пестрой, айрширской и герефордской пород, а также сельскохозяйственная птица редких пород», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Победители и призеры получат заслуженные награды. Напомним, в прошлом году первое место заняла корова Забава предприятия АО «Зеленоградское» Пушкинского округа.

Выставка «Звезды Подмосковья-2024» состоится на КСК «Виват, Россия!» в деревне Орлово Ленинского округа. Начало в 10:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии цифровых решений вместе с Росатомом. Сотрудничество с госкорпорацией позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет.

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Выставки Сельское хозяйство Животные
24 июня 2024, 18:28
Работники предприятия из Химок заняли второе место на волейбольном турнире
Администрация г.о Химки
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Сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» заняли второе место в волейбольной лиге «Трудовые резервы». Химчане сыграли в финале соревнований с результатом 1:2 в пользу конкурентов.

Сотрудники «Энергомаша» Роман Кодочигов и Александр Горохов присоединились к сборной команде «Роскосмос». Они показали себя на отборочных этапах и достойно сыграли в четвертьфинале и полуфинале. Команда с их участием заняла второе место.

«Были достойные соперники, особенно в финальных играх. За первое место сражались с командой „Транснефть Технологии“. Мы давно уже играем этим составом, есть сыгранность, отлично знаем друг друга. Это, безусловно, помогает побеждать», - рассказал участник команды НПО «Энергомаш» Роман Кодочигов.

Турнир проходил при поддержке Всероссийского физкультурно-спортивного общества. Соревнования разделили на два этапа: весенний и осенний. Команда «Роскосмос» сыграла 10 матчей и вышла победителем в семи из них.

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Спортсмены Химки Роскосмос
24 июня 2024, 18:23
Жителей и гостей Сергиева Посада угостили блинами в праздник Троицы
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Праздничные гуляния провели в Сергиевом Посаде на Троицу. Город украсили, подготовили ремесленные мастер-классы и угощения.

Жителей и гостей города встречали украшенные алыми лентами ветви деревьев, культработники в ярких народных костюмах, аромат свежей выпечки и ремесленные мастер-классы.

«На улице Карла Маркса местный предприниматель угощал посетителей блинами собственного приготовления. На площадке испекли более двух тысяч блинчиков. Возле дороги у храма любой желающий мог приобщиться к гончарному искусству или смастерить мягкую куклу. Блинная гора стала одной из точек притяжения для любителей музыки и танцев», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Мастера провели занятия по изготовлению матрешек, украшений из стекла, деревянных и вязанных игрушек. В Доме художника прошла выставка под открытым небом.

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Праздники Сельское хозяйство Сергиев Посад
24 июня 2024, 18:19
Спортсменки из Подмосковья выиграли медали чемпионата по пляжному самбо
фото: Федерация самбо Свердловской области
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Подмосковные спортсменки выиграли золотую и серебряную медали чемпионата России по пляжному самбо. Турнир прошел с 21 по 22 июня в Верхней Пышме Свердловской области.

Как пояснили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, Эльмира Кахраманова из Мытищ стала чемпионкой страны в весовой категории до 59 килограммов. Она победила спортсменку из Свердловской области Екатерину Цыберт, и теперь представит Россию на чемпионате мира по пляжному самбо в Марокко.

Карина Черевань из Можайска выиграла серебро в весовой категории до 72 килограммов, уступив в решающем бое Екатерине Оноприенко из Свердловской области.

По итогам соревнований в общекомандном зачете женская сборная Московской области заняла второе место.

Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи

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