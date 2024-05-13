Врачи МОНИКИ приняли участие в проекте «Здоровое село»

Десять врачей осмотрели и проконсультировали более 500 жителей Магарамкентского района Дагестана.

По словам врача-кардиолога, заместителя директора по образовательной деятельности Татьяны Чернявской, у 48 пациентов медики выявили показания для срочной госпитализации. Всех пациентов направят в больничные стационары, которые участвуют в благотворительном проекте.

«В настоящий момент остро стоит вопрос состояния здоровья сельского населения. Жители часто сталкиваются со сложными условиями труда и быта, отсутствием квалифицированной и своевременной медицинской помощи. Этот проект нацелен на повышение доступности медицины в отдаленных регионах, МОНИКИ имени Владимирского с радостью и большой отдачей принимает в нем участие и стремится оказать максимальную помощь людям», - рассказала Чернявская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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