Врачи МОНИКИ приняли участие в международной конференции в Ереване

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Как рассказали в Минздраве Подмосковья, на встрече эксперты в области медицины обсудили использование продуктов с биологически активными соединениями при различных заболеваниях. Инна Мисникова рассказала о результатах исследования, которое провели в МОНИКИ. Оно было направлено на изучение влияния пищевых волокон на повышение уровня глюкозы в крови и количество водорода и метана во выдыхаемом воздухе у пациентов с сахарным диабетом. По ее словам, конференция дала возможность познакомиться с ведущими экспертами в области нутрициологии.

«В рамках этого мероприятия состоялся обмен научным и клиническим опытом по оптимизации питания пациентов с различными хроническими заболеваниями, что очень важно для совершенствования помощи пациентам с ожирением, сахарным диабетом и другими эндокринопатиями, проживающих в Московской области», - отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.

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