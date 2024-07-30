30 июля 2024, 21:59

Врачи МОНИКИ помогли пациенту с редким хроническим заболеванием кожи

МОНИКИ им. Владимирского
Читайте нас в: Google Новости

Пациент с сильным зудом и высыпаниями по всему кожному покрову обратился в отделение дерматовенерологии МОНИКИ имени Владимирского. Специалисты учреждения заподозрили наличие мастоцитоза, также известного как пигментная крапивница, и успешно помогли ему.

Для подтверждения клинического диагноза была проведена гистологическая верификация, а именно биопсия кожи, которая подтвердила первоначальные предположения врачей.

Мастоцитоз представляет собой редкое заболевание, характеризующееся увеличением числа тучных клеток (мастоцитов) в организме и появлением пигментных высыпаний. Эти клетки, обычно находящиеся в соединительной ткани, являются разновидностью белых клеток крови и не попадают в общий кровоток. В отличие от классовых аллергических реакций, мастоцитоз является хроническим состоянием.

Заведующая отделением дерматовенерологии МОНИКИ имени Владимирского Елена Зенкевич отметила, что правильная диагностика при пигментной крапивнице критически важна. Если не начать своевременное лечение, может начаться системный процесс, затрагивающий внутренние органы, что в конечном итоге может привести к онкологическим заболеваниям и даже к летальному исходу.

Важным шагом стало исключение системного характера заболевания, для чего были проведены общий анализ крови, гастроскопия для диагностики состояния желудочно-кишечного тракта и УЗИ органов брюшной полости. Установление нормального состояния внутренних органов пациента позволило заключить, что у него проявилась кожная форма мастоцитоза.

Спустя 10 дней после начала лечения высыпания значительно уменьшились и побледнели. Полный процесс восстановления при этом заболевании может занимать длительное время; в настоящее время на верхних и нижних конечностях пациента высыпания отсутствуют, однако на теле они еще сохраняются. Пациент остается под наблюдением дерматовенеролога по месту жительства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи
30 июля 2024, 21:22
Бюджет Подмосковья получил более 340 млн рублей от приватизации имущества
МИО МО
Читайте нас в: Google Новости
Доходы от приватизации имущества Московской области достигли 343 миллиона рублей с начала 2024 года. За первое полугодие удалось реализовать 16 комплексов областного имущества на вышеуказанную сумму.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что по предварительным оценкам, бюджет в этом году ожидает поступления свыше одного миллиарда рублей от продажи областного имущества.

В текущем году в прогнозный план приватизации включены 209 объектов недвижимости. В этот список вошли 14 имущественных комплексов, ранее использовавшихся как детские лагеря и базы отдыха, три объекта культурного наследия, а также 15 усадеб, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

На данный момент на торги выставлено еще 13 объектов, общая стоимость которых превышает 200 миллионов рублей. С информацией о планируемых к продаже объектах и текущих торгах можно ознакомиться на интерактивной карте на сайте Минмособлимущества и на портале ЕАСУЗ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Доходы Недвижимость
30 июля 2024, 20:45
Подмосковные врачи напомнили об опасности обезвоживания у детей
ники детства
Читайте нас в: Google Новости
Соблюдение оптимального питьевого режима играет ключевую роль в поддержании здоровья ребенка. Врачи НИКИ детства объяснили, какие последствия могут возникнуть при недостатке воды в организме, а также определили необходимые нормы потребления жидкости для детей в зависимости от возраста.

Главный педиатр Подмосковья и директор НИКИ детства профессор Нисо Одинаева, отметила, что достаточное количество жидкости поддерживает объем крови и концентрацию необходимых питательных веществ. Для нормального функционирования организма, в частности, почек, детям рекомендуется потреблять около шести-восьми стаканов жидкости в день. Расчет для детей составляет 30-35 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела.

Она также подчеркнула, что дети не всегда осознают необходимость пить, поэтому важно предлагать им воду регулярно, но без насилия. Яркие бутылочки с изображением любимых персонажей, положительный пример взрослых и игривые объяснения важности воды могут помочь приучить детей к регулярному питью, особенно в период ОРВИ, во время летней жары или на спортивных тренировках.

Врач-нефролог и заведующий мобильным комплексом НИКИ детства Дмитрий Мухин предупредил, что низкий уровень потребления жидкости может привести к обезвоживанию. Он выделил три основные степени обезвоживания, которые родители должны уметь распознавать. К примеру, количество походов в туалет является важным показателем: в норме новорожденный мочится до 15-20 раз в сутки, дети в возрасте от 1 до 3 лет - около 10 раз, а дети от 3 до 5 лет - 7 раз в день. При обезвоживании количество мочеиспусканий уменьшается, и объем выделяемой мочи также становится меньше, подгузники могут оставаться сухими, что легко заметить внимательному родителю.

Также на обезвоживание могут указывать бледная и сухая кожа ребенка, плач без слез и запавшие глаза с синеватыми темными кругами. Вялое состояние, нежелание вставать с постели и отсутствие интереса к игре также служат тревожными признаками.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Врачи
30 июля 2024, 20:32
Библиотеку поселка Фосфоритный в Воскресенске открыли после ремонта
Читайте нас в: Google Новости
Библиотеку рабочего поселка Фосфоритный городского округа Воскресенск открыли для посетителей после ремонта. Помимо зала абонемента и читального зала здесь организовали класс для детских кружков и зал для проведения мероприятий.

В библиотеке установили пластиковые окна, новые двери, реконструировали систему отопления и электроснабжения. Здесь также отремонтировали пол, стены, потолок и санузел. Для детей в библиотеке обустроили комнату для творческих кружков. А также организовали зал для торжественных мероприятий.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин первым посетил обновленное учреждение. Он осмотрел помещения и пообщался с читателями.

«В жизни библиотеки началась новая история. Пусть она всегда будет центром притяжения для жителей всех возрастов», - сказал Алексей Малкин.

Фонд библиотеки насчитывает 20 тысяч книг. Каждый год сюда приходят порядка тысячи читателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Воскресенск
30 июля 2024, 20:12
Капремонт Голицынской школы № 2 завершат в Больших Вяземах к осени
Минстрой МО
Читайте нас в: Google Новости
Капитальный ремонт Голицынской средней общеобразовательной школы № 2 продолжается в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа. Уровень готовности объекта достиг 88%.

На объекте трудятся 89 рабочих и задействованы три единицы строительной техники. Специалисты занимаются монтажом инженерных сетей, отделочными работами, установкой окон и светильников.

В ходе капитального ремонта обновят фасады и кровлю здания, проведут внутреннюю отделку помещений, заменят оконные блоки и проложат новые инженерные коммуникации. Оснащение обновленных классов современным оборудованием и мебелью также станет частью проекта. Общая площадь школы превышает четыре тысячи квадратных метров.

Ожидается, что завершение капитального ремонта состоится к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Школы Ремонтные работы

Новости по теме