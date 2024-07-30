Врачи МОНИКИ помогли пациенту с редким хроническим заболеванием кожи

Для подтверждения клинического диагноза была проведена гистологическая верификация, а именно биопсия кожи, которая подтвердила первоначальные предположения врачей.

Мастоцитоз представляет собой редкое заболевание, характеризующееся увеличением числа тучных клеток (мастоцитов) в организме и появлением пигментных высыпаний. Эти клетки, обычно находящиеся в соединительной ткани, являются разновидностью белых клеток крови и не попадают в общий кровоток. В отличие от классовых аллергических реакций, мастоцитоз является хроническим состоянием.

Заведующая отделением дерматовенерологии МОНИКИ имени Владимирского Елена Зенкевич отметила, что правильная диагностика при пигментной крапивнице критически важна. Если не начать своевременное лечение, может начаться системный процесс, затрагивающий внутренние органы, что в конечном итоге может привести к онкологическим заболеваниям и даже к летальному исходу.

Важным шагом стало исключение системного характера заболевания, для чего были проведены общий анализ крови, гастроскопия для диагностики состояния желудочно-кишечного тракта и УЗИ органов брюшной полости. Установление нормального состояния внутренних органов пациента позволило заключить, что у него проявилась кожная форма мастоцитоза.

Спустя 10 дней после начала лечения высыпания значительно уменьшились и побледнели. Полный процесс восстановления при этом заболевании может занимать длительное время; в настоящее время на верхних и нижних конечностях пациента высыпания отсутствуют, однако на теле они еще сохраняются. Пациент остается под наблюдением дерматовенеролога по месту жительства.

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