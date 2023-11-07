Врачи МОНИИАГ успешно приняли роды у женщины с редкой формой цирроза печени
Беременная женщина 33 лет поступила в МОНИИАГ из больницы Сергиева Посада. С 28-й недели ее беспокоили слабость, отеки ног, одышка и быстрое увеличение живота.
Врачи провели обследование и обнаружили у пациентки редкое заболевание - неалкогольный цирроз печени и варикозное расширение вен пищевода третьей степени. Также выявили аномальное скопление жидкости в брюшной полости, из-за которого вес пациентки увеличился почти на восемь килограмм за две недели.
В МОНИИАГ собрали консилиум, на котором решили продлить беременность до положенного срока.
«Пациентка провела в стенах нашего института около двух недель. Под тщательным наблюдением она получала антианемическую, гастропротективную, диуретическую терапию. На 37-й неделе мы провели пациентке кесарево сечение», - рассказала ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Татьяна Коваленко.
На свет появился здоровый мальчик весом 2,87 килограмма и ростом 48 сантиметров. Во время операции из брюшной полости удалили более пяти литров жидкости.
Сейчас и мама, и ребенок уже дома. В будущем женщине нужно будет пройти углубленное обследование и лечиться по месту жительства.
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