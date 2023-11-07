Врачи МОНИИАГ успешно приняли роды у женщины с редкой формой цирроза печени

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Врачи провели обследование и обнаружили у пациентки редкое заболевание - неалкогольный цирроз печени и варикозное расширение вен пищевода третьей степени. Также выявили аномальное скопление жидкости в брюшной полости, из-за которого вес пациентки увеличился почти на восемь килограмм за две недели.

В МОНИИАГ собрали консилиум, на котором решили продлить беременность до положенного срока.

«Пациентка провела в стенах нашего института около двух недель. Под тщательным наблюдением она получала антианемическую, гастропротективную, диуретическую терапию. На 37-й неделе мы провели пациентке кесарево сечение», - рассказала ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Татьяна Коваленко.

На свет появился здоровый мальчик весом 2,87 килограмма и ростом 48 сантиметров. Во время операции из брюшной полости удалили более пяти литров жидкости.

Сейчас и мама, и ребенок уже дома. В будущем женщине нужно будет пройти углубленное обследование и лечиться по месту жительства.

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