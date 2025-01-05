Врачи МОЦОМД призвали к осторожности при использовании пиротехники

Врачи-комбустиологи Детской больницы МОЦОМД выражают обеспокоенность в связи с увеличением числа травм, связанных с использованием петард и хлопушек в новогодний период. Хотя праздники принято считать временем радости и веселья, значительная часть случаев ожогов и травм является результатом неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.

Врачи подчеркивают опасность фейерверков и салютов, которые зачастую запускают без присутствия взрослых и соблюдения условий безопасности. Эти взрывчатые устройства могут нанести серьезный вред как пользователям, так и окружающим.

Поэтому медицинские специалисты настоятельно рекомендуют родителям объяснять детям последствия использования пиротехники и следить за тем, чтобы малыши не использовали ее без присмотра. Лучшим решением будет полностью отказаться от применения пиротехнических средств.

Кроме того, врачи отметили, что существует множество безопасных способов отпраздновать, которые подарят радость и веселье без ущерба для здоровья. Например, стоит рассмотреть вариант организации ярких световых шоу, которые проводят профессионалы.

Эти мероприятия проходят с соблюдением всех норм безопасности и позволяют наслаждаться красивым зрелищем без риска получения травм. Важно помнить, что здоровье и безопасность детей должны оставаться приоритетом в любое время, особенно в праздники.