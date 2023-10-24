Врачи Люберецкой больницы начали проводить операции по протезированию коленного сустава
Врачи Люберецкой областной больницы начали проводить новый вид операций — протезирование коленного сустава. Это стало возможно благодаря программе Минздрава Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Заменить изношенные суставы на высокотехнологичные протезы специалистам помогает современное оборудование.
Алексей Пронин также рассказал, как проходят подобные операции. Врачи убирают остатки хряща и вместо него устанавливают протез - металлические накладки, а между ними вставляется вкладыш из высокомолекулярного материала. По его словам, основная сложность состоит в правильном подборе протеза и выравнивании осей конечности.
Отметим, что в 99% случаев на операцию люди решаются из-за сильной боли, когда она начинает мешать спать по ночам. Специалисты рекомендуют не затягивать с обращением к врачу, так как большие нарушения в анатомии приводят к серьезным трудностям при выполнении операции.
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Заведующий отделением травматологии стационара № 1 Люберецкой областной больницы Алексей Пронин подчеркнул, что большую роль в операции играют профессиональные навыки врачей, поскольку малейшая ошибка может обернуться проблемами с разработкой коленного сустава после операции.
Пациентка Валентина Соколова родом из Донецка, но уже год живет и работает в Люберцах. Она рассказала, что на операцию шла с удовольствием. Четыре месяца назад ей заменили сустав на правой ноге. Тогда она боялась и не хотела ложиться в больницу. Первую операцию женщина делала в Москве, а на вторую ее из поликлиники по месту прикрепления направили в отделение травматологии Люберецкой областной больницы.
«Здесь мне просто повезло, что начали делать коленные суставы, все очень быстро произошло, меньше чем через месяц я попала в больницу, и операцию сделали хорошо. На вторые сутки немного постояла и прошлась по палате, теперь надо ходить дальше. Доктор сказал, я скоро буду бегать наперегонки», - рассказала женщина.