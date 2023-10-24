Врачи Люберецкой больницы начали проводить операции по протезированию коленного сустава

Алексей Пронин также рассказал, как проходят подобные операции. Врачи убирают остатки хряща и вместо него устанавливают протез - металлические накладки, а между ними вставляется вкладыш из высокомолекулярного материала. По его словам, основная сложность состоит в правильном подборе протеза и выравнивании осей конечности.

Отметим, что в 99% случаев на операцию люди решаются из-за сильной боли, когда она начинает мешать спать по ночам. Специалисты рекомендуют не затягивать с обращением к врачу, так как большие нарушения в анатомии приводят к серьезным трудностям при выполнении операции.

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Заведующий отделением травматологии стационара № 1 Люберецкой областной больницы Алексей Пронин подчеркнул, что большую роль в операции играют профессиональные навыки врачей, поскольку малейшая ошибка может обернуться проблемами с разработкой коленного сустава после операции.

Пациентка Валентина Соколова родом из Донецка, но уже год живет и работает в Люберцах. Она рассказала, что на операцию шла с удовольствием. Четыре месяца назад ей заменили сустав на правой ноге. Тогда она боялась и не хотела ложиться в больницу. Первую операцию женщина делала в Москве, а на вторую ее из поликлиники по месту прикрепления направили в отделение травматологии Люберецкой областной больницы.

«Здесь мне просто повезло, что начали делать коленные суставы, все очень быстро произошло, меньше чем через месяц я попала в больницу, и операцию сделали хорошо. На вторые сутки немного постояла и прошлась по палате, теперь надо ходить дальше. Доктор сказал, я скоро буду бегать наперегонки», - рассказала женщина.