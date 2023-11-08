Врачи из Солнечногорска спасли 93-летнюю пациентку с переломом бедра

Читайте нас в:

При переломе бедра важно прооперировать пациента в первые 48 часов. Врачи уложились в срок и провели операцию за полчаса, зафиксировав перелом при помощи внутрикостного стержня.

«Такая фиксация абсолютно неподвижна и прочна, позволяет активизировать пациента сразу после операции, дает возможность с первого дня начинать пользоваться поврежденной конечностью», - рассказал травматолог Солнечногорской больницы Игорь Скорин.

Несмотря на преклонный возраст, пациентка хорошо перенесла операцию. Уже на следующий день она могла сидеть, а через пять дней ее выписали домой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».