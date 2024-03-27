Врачи из Орехово-Зуева спасли пережившего инсульт коллегу

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Фельдшера оперативно доставили в сосудистый центр Орехово-Зуевской больницы. Там ему в экстренном порядке провели тромболитическую терапию. В течение нескольких часов все симптомы инсульта прошли.

После прохождения комплексного лечения и реабилитации Игорь Будаев чувствует себя хорошо и уже готов вернуться на работу, чтобы продолжать помогать людям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

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