Врачи из Мытищ спасли пациента с эпидуральным абсцессом

В подмосковном Минтрансе напомнили автовладельцам о недопустимости парковки в местах проезда служебного транспорта. Нерадивые автолюбители нередко блокируют въезды, и машины скорой помощи или других экстренных служб не могут попасть к тем, кому срочно требуется помощь.

«Мы часто фиксируем случаи, когда автомобили препятствуют проезду экстренных служб. Например, во дворах Подольска, где скорой помощи приходится заезжать на тротуар, чтобы оставить спецавтомобиль», –рассказали в ведомстве.

На территории 12 жилых комплексов в Балашихе, Долгопрудном, Мытищах, Красногорске, Ленинском и Одинцовском округах с начала года эвакуировали 14 тысяч неправильно припаркованных автомобилей. А в 26 жилых комплексах в Дмитровском, Домодедове, Жуковском, Коломне, Красногорске, Мытищах, Солнечногорске, Ленинском, Лыткарине, Одинцовском округах с начала года парконы зафиксировали больше 22 тысяч нарушений правил парковки.

В Минтрансе призвали жителей соблюдать правила дорожного движения, уважать окружающих людей и не парковать свои автомобили в запрещенных местах.

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