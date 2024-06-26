26 июня 2024, 19:19

Врачи из Мытищ спасли пациента с эпидуральным абсцессом

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Врачи из Мытищ провели успешную операцию на позвоночнике жителю Подмосковья Алексею Иванову. Пациент поступил с гнойным воспалением эпидурального спинномозгового пространства и без своевременного лечения это могло привести к инвалидизации и сепсису.

Заведующий нейрохирургическим отделением Мытищинской больницы Сергей Сергеев сообщил, что операция длилась несколько часов. Проводилось вмешательство классическим доступом. После оперативного вмешательства пациенту назначили антибактериальную терапию.

Контрольное МРТ подтвердило успешность проведенной операции. Спустя 10 суток пациент смог самостоятельно передвигаться, а болевой синдром полностью исчез.

Напомним, что нейрохирургическое отделение в больнице Мытищ успешно функционирует, а специалисты ежедневно спасают жизни и возвращают пациентов к полноценной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Мытищи Врачи
26 июня 2024, 20:08
Хирурги МОДКТОБ прооперировали юношу с разорванным ахилловым сухожилием
Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)
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Хирурги МОДКТОБ провели пластическую операцию на ахилловом сухожилии подростку, который ударился ногой о металлическую калитку, пытаясь ее закрыть во время сильного ветра. Травма оказалась настолько тяжелой, что без вовремя оказанной помощи, юноша мог утратить способность ходить.

«Порез или разрыв ахиллова сухожилия - тяжелейшая травма. Мы выполнили первичную хирургическую обработку раны, пластику ахиллова сухожилия, зафиксировав конечность гипсовой повязкой», - рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Через четыре недели юноше снимут гипс и можно будет приступать к реабилитации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи
26 июня 2024, 19:43
Подмосковный Минтранс напомнил о запрете парковки в местах проезда спецтранспорта
Пресс-служба Минтранса МО
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В подмосковном Минтрансе напомнили автовладельцам о недопустимости парковки в местах проезда служебного транспорта. Нерадивые автолюбители нередко блокируют въезды, и машины скорой помощи или других экстренных служб не могут попасть к тем, кому срочно требуется помощь.

«Мы часто фиксируем случаи, когда автомобили препятствуют проезду экстренных служб. Например, во дворах Подольска, где скорой помощи приходится заезжать на тротуар, чтобы оставить спецавтомобиль», –рассказали в ведомстве.

На территории 12 жилых комплексов в Балашихе, Долгопрудном, Мытищах, Красногорске, Ленинском и Одинцовском округах с начала года эвакуировали 14 тысяч неправильно припаркованных автомобилей. А в 26 жилых комплексах в Дмитровском, Домодедове, Жуковском, Коломне, Красногорске, Мытищах, Солнечногорске, Ленинском, Лыткарине, Одинцовском округах с начала года парконы зафиксировали больше 22 тысяч нарушений правил парковки.

В Минтрансе призвали жителей соблюдать правила дорожного движения, уважать окружающих людей и не парковать свои автомобили в запрещенных местах.

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Красногорск Мытищи Скорая помощь Правила
26 июня 2024, 19:39
Меры безопасности при проведении выпускных вечеров усилят в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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На заседании антитеррористической комиссии городского округа Мытищи обсудили вопросы профилактики террористических угроз и обеспечения безопасности при проведении выпускных школьных мероприятий. Особое внимание уделили разработке и реализации комплексных мер, направленных на защиту учащихся и педагогов.

Также разработают дополнительные меры по совершенствованию профессионального уровня сотрудников муниципальных управлений, ответственных за реализацию мероприятий в области противодействия терроризму. Принято решение организовать специализированные тренинги и курсы повышения квалификации для данных специалистов.

Под отдельным контролем остаются объекты торговли, где также усиливаются меры безопасности. Ответственные сотрудники предприятий обязаны пройти дополнительное обучение, чтобы быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям.

«Только совместными усилиями мы можем обеспечить безопасность наших граждан. Обучение и повышение квалификации сотрудников - важный шаг в этом направлении», - подчеркнул представитель комиссии.

Заседание завершилось утверждением плана действий и распределением обязанностей среди участников. В ближайшие дни начнется практическая реализация принятых решений.

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Выпускные Мытищи
26 июня 2024, 19:27
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 26 июня достигли 7 баллов
Медиасток.рф
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Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс вечером 26 июня. Пробки на дорогах достигли семи баллов.

Как пояснили в ведомстве, наибольшие автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Не менее сложно проехать в эти вечерние часы по ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В Минтрансе напомнили водителям об осторожности за рулем и призвали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

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Пробки Дороги Водители ЦКАД

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