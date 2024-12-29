Врачи из Мытищ приняли участие в конференции по педиатрии

Каждый год мероприятие объединяет лучших специалистов страны. Вместе они обсуждают перспективы развития педиатрии, детской хирургии, диагностики и лечения редких заболеваний.

По словам заместителя главного врача по педиатрической помощи Мытищинской больницы Татьяны Архиповой, во время конференции педиатры и доктора медицинских наук рассказали о новых направлениях в диагностике детский заболеваний, привели интересные примеры из практики.

«Работа специалистов педиатрического звена требует постоянного повышения квалификации, так как современные методики и подходы к лечению детей постоянно совершенствуются», - добавила она.

Всего прошло восемь симпозиумов, где ведущие эксперты здравоохранения обсудили инфекционные угрозы XXI века, вопросы неонатального скрининга, лечения пациентов с муковисцидозом, практической гастроэнтерологии и другие актуальные темы. Затронули и проблему антибиотикорезистентности, которая особенно остро встала после после covid-19.