25 января 2024, 15:46

Врачи из Мытищ посетили Международный конгресс по репродуктивной медицине

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Международный конгресс по репродуктивной медицине прошел в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» при поддержке Министерства здравоохранения России. В форуме приняли участие заведующая гинекологическим отделением, кандидат медицинских наук Галина Ермоленко и врачи акушер-гинекологи Федор Манин и Кристина Ниязова.

Врачи мытищинской больницы с большим интересом участвуют в форумах и конгрессах. Заведующая гинекологическим отделением Галина Ермоленко особо отметила интересные дискуссии в рамках мероприятия. Они дали возможность пообщаться с лучшими мировыми специалистами этой области медицины, получить ответы на многие вопросы, перенять новый полезный опыт.

63 зарубежных и 40 отечественных экспертов в области акушерства, гинекологии, репродуктивной медицины, эндокринологии поделились своими знаниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в 2024 году в Подмосковье возведут 22 объекта здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Врачи
25 января 2024, 17:57
Жителей 347 домов в Подольске освободят от оплаты трех коммунальных услуг в январе
Unsplash
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Жителям более 300 домов в Подольске не будут начислять плату по услугам «Отопление», «Горячее водоснабжение» и «Горячее водоснабжение ОДН» за январь. С адресным перечнем в Подольске можно ознакомиться по ссылке, а в Климовске — на сайте.

Отмечается, что на фоне повышения расходов электроэнергии начисления за январь 2024 года не могут превышать размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению за ноябрь 2023 года.

Платежные документы с начислениями за январь жители получат в начале февраля 2024 года.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Жителям более 300 домов в Подольске не будут начислять плату по услугам «Отопление», «Горячее водоснабжение» и «Горячее водоснабжение ОДН» за январь. С адресным перечнем в Подольске можно ознакомиться по ссылке , а в Климовске - на сайте.

ЖКХ
25 января 2024, 17:43
Свыше 100 обращений жителей Химок обработано в ходе выездной администрации
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Старых Химках завершилась выездная администрация. По результату встреч сотрудники профильных управлений приняли в работу более 25 заявок, еще 80 отработано в ходе выездной администрации в Новых Химках.

Наибольшее количество заявок коснулось сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

«Каждому жителю выделено определённое время для того, чтобы они высказали все пожелания и предложения. Каждый вопрос мы принимаем в работу и отрабатываем. В течение 30 дней даем письменный ответ каждому жителю», - рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства.

Он отметил, что такой формат общения, предложенный губернатором Московской области Андреем Воробьевым , полезен и для жителей и для руководства округа. Часто на встречах озвучиваются общие вопросы, которые касаются каждого.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки
25 января 2024, 17:37
Прорыв канализационной трубы на Зеленой улице в Химках ликвидируют к концу дня
Валерия Ерофеева
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Коммунальщики продолжают ремонтировать канализационную трубу, которую прорвало на Зеленой улице в Химках. Из-за аварии подтопило подвал жилого дома № 20.

На месте работает бригада специалистов.

«По информации управляющей компании и Химкинского водоканала, специалисты установили насос для откачивания воды. После этого проведут необходимые работы по замене аварийного участка трубы. Примерный срок окончания работ - до конца суток», - сообщили в администрации городского округа Химки.

Ранее в Химках запустили горячую линию по вопросам теплоснабжения. Позвонить и рассказать о проблеме можно по номеру: 7 (495) 793-01-01.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки Коммунальные аварии
25 января 2024, 17:35
Уроки по обращению с ТКО прошли в щелковской школе
Министерство ЖКХ Подмосковья
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В школе № 16 городского округа Щелково 24 января прошли уроки для пятиклассников и восьмиклассников по теме «Правильное обращение с ТКО». Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКЖ Московской области.

Экоуроки организовал региональный оператор, компания ООО «Хартия», работу которой курирует МинЖКХ региона. В начале урока школьников познакомили с первичными природными ресурсами, применяемыми для изготовления пластика, стекла, бумаги и металла. Некоторые из таких ресурсов невозобновляемы, в недрах земли их остается мало.

Эколог объяснила, что на производство каждой пластиковой бутылки тратятся нефть и газ, и если ее потом просто выбросить, получится, что эти ценные ресурсы использовались напрасно. Кроме того, бутылка полностью разложится в земле примерно лишь за тысячу лет и все это время будет наносить вред экологии. А если отправить ее на переработку, ее можно будет несколько раз вернуть в промышленный оборот. Это поможет сохранить окружающую среду и сберечь природные ресурсы. Школьники заинтересовались рассказом, стали задавать вопросы.

Во второй части урока эколог назвала способы переработки отходов, их сортировки в домашних условиях и полезные фракции, которые можно повторно пустить в оборот. Ученикам сообщили, что отсортированные дома полезные фракции отправляют в комплекс по переработке ТКО. В Подмосковье на контейнерных площадках действует система раздельного сбора отходов «Два Бака»: синий контейнер - для сухого и чистого пластика, бумаги, металла и стекла, серый - для органических отходов, загрязненных едой емкостей и предметов личной гигиены. Раздельно собранные отходы досортировывают и передают в переработку.

В конце урока школьники играли в экоигру «Сортировка». Они пришли к выводу, что, разделяя и сдавая отходы, можно сэкономить природные ресурсы и помочь экологии.

Школы ЖКХ Школьники Переработка Щелково Экология Мусор

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