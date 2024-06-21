Врачи из 10 стран мира посетили форум акушеров-гинекологов в Подмосковье

Как рассказали в подмосковном Минздраве, конференцию посвятили памяти почетного жителя Подмосковья, врача и ученого академика Краснопольского. Ее посетили специалисты более чем из 10 стран и 78 регионов России.

Как рассказал директор учреждения Роман Шмаков, на конференции обсудили вопросы женского здоровья. Медики обменялись опытом по разработке общих стратегий диагностики, лечения, оценки и профилактике осложнений.

«В ней приняли участие не только акушеры-гинекологи, но и эндокринологи, врачи общей практики, терапевты - в общей сложности представители 18 врачебных специальностей, которые будут интегрировать полученные знания в научную и ежедневную врачебную практику», - сказал он.

Организаторами мероприятия выступили подмосковный Минздрав, областная общественная организация акушеров-гинекологов, МОНИИАГ, а также областная общественная организация специалистов по патологии шейки матки и кольпоскопии.

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