Врачи и учителя стали самыми частыми получателями социальной ипотеки в Подмосковье в 2023 году

Читайте нас в:

Выяснилось, что 64% заемщиков - медики. Еще 22% пришлось на учителей, примерно половина из них - молодые педагоги до 35 лет. 14% составили воспитатели детсадов.

«Социальная ипотека - важная мера поддержки жителей региона. По условиям программы область предоставляет субсидию на уплату первоначального взноса и в течение 10 лет компенсирует ежемесячные выплаты по кредиту. То есть заемщик платит только проценты», - пояснил зампред правления Дом.РФ Алексей Косяков.

Оформить ипотеку могут врачи, учителя, тренеры, ученые и другие специалисты при условии заключения трудового договора с госучреждением Подмосковья. Кредит направляется на покупку готового или строящегося жилья.

«В 2023 году в Подмосковье выдали уже 296 свидетельств о праве на получение социальной ипотеки. Из них 161 - медикам, 73 - педагогам, 57 - молодым ученым, пять - тренерам», - сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.