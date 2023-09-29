Врачи и учителя стали самыми частыми получателями социальной ипотеки в Подмосковье в 2023 году
Специалисты Дом.РФ назвали профессии, представители которых чаще других оформляли социальную ипотеку в Подмосковье в 2023 году. Эта программа реализуется совместно с Министерством жилищной политики региона.
Выяснилось, что 64% заемщиков - медики. Еще 22% пришлось на учителей, примерно половина из них - молодые педагоги до 35 лет. 14% составили воспитатели детсадов.
«Социальная ипотека - важная мера поддержки жителей региона. По условиям программы область предоставляет субсидию на уплату первоначального взноса и в течение 10 лет компенсирует ежемесячные выплаты по кредиту. То есть заемщик платит только проценты», - пояснил зампред правления Дом.РФ Алексей Косяков.
Оформить ипотеку могут врачи, учителя, тренеры, ученые и другие специалисты при условии заключения трудового договора с госучреждением Подмосковья. Кредит направляется на покупку готового или строящегося жилья.
«В 2023 году в Подмосковье выдали уже 296 свидетельств о праве на получение социальной ипотеки. Из них 161 - медикам, 73 - педагогам, 57 - молодым ученым, пять - тренерам», - сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».
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