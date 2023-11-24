Врачи Электростальской больницы провели операцию и помогли женщине стать мамой

Сотрудники больницы предприняли экстренные меры и провели операцию, в ходе которой было обнаружено кровоизлияние и сгустки, которые удалось устранить.

Заведующий гинекологическим отделением Электростальской больницы Игорь Ликий рассказал, что во время операции хирургам пришлось наложить пять гемостатических швов на беременную матку в области кровоточащего сосуда. Это позволило остановить кровотечение.

После хирургического вмешательства пациентка пошла на поправку и ее перевели на наблюдение в МОНИИАГ, где на 37-й неделе беременности женщине сделали кесарево сечение.

«После операции пациентке проводилась антикоагулянтная, антибактериальная, утеротоническая терапия», - рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Елена Дулаева.

Сейчас мама с ребенком уже выписаны из медучреждения и чувствуют себя хорошо.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он подчеркнул, что в регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в медучреждениях и продолжают проводить закупку и обновление оборудования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».