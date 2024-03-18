Врачей Песковской поликлиники в Коломне наградили по просьбе жителей

«Выездные приемы граждан помогают не только понять, с какими проблемами сталкиваются жители сельских территорий, но и оценить работу сотрудников поликлиник и амбулаторий. Большинство пациентов с благодарностью отмечают работу докторов и медицинских сестер, их готовность помочь даже в непростых ситуациях», - рассказал главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

После встречи с жителями поселка Пески главврач решение поощрить медиков. Участковый врач-терапевт Наталья Кинякина и врач-стоматолог Камиль Абдушахитов получили благодарности в торжественной обстановке.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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