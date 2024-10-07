07 октября 2024, 20:20

Врачей Можайской больницы поздравили с профессиональным праздником

Пресс-служба администрации Можайского округа
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В первый понедельник октября, во Всемирный день врача, Можайская больница с особой теплотой чествует своих сотрудников, посвятивших жизнь самой гуманной профессии — спасению человеческих жизней. В ведущем медучреждении Можайского городского округа трудятся 147 врачей различных специализаций, из которых 35 имеют высшую категорию.

Особое внимание уделяется ветеранам труда, которые многие годы остаются верны своему делу. Анна Георгиевна Чернышова, посвятившая почти 60 лет работе в больнице, продолжает служить примером преданности профессии. Ее опыт и знания остаются незаменимыми для коллег, особенно в сложных диагностических случаях.

Можайская больница также приветствует молодых специалистов, недавно окончивших ведущие медицинские вузы России. В их числе врачи-педиатры Наталья Никиреева и Анастасия Романова, а также врач-невролог Данила Сороколетов и его супруга Алина, работающая в области функциональной диагностики.

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Врачи Можайск
07 октября 2024, 19:26
Более 30 преподавателей в Серпухове получили почетные грамоты в День учителя
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В Большом Серпухове состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, на котором были отмечены заслуги педагогов. В городе трудятся более 1,5 тысячи учителей, каждый из которых вносит значительный вклад в образование подрастающего поколения.

Глава Серпухова Сергей Никитенко вручил почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования Московской области. Вместе с депутатом городского Совета Павлом Гущиным и председателем Серпуховской территориальной организации Общероссийского профсоюза образования, Почетным гражданином Серпухова Татьяной Клочко, были отмечены заслуги более 30 учителей муниципалитета.

Поздравления от имени Архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия передал благочинный серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин.

Почетными гостями праздника стали ветераны педагогического труда, которые служат примером для молодого поколения учителей. В городском округе работают педагоги, искренне любящие детей и стремящиеся не только передать знания, но и сформировать у учеников необходимые жизненные навыки и умения.

«Выражаю слова благодарности учителям за их непростой, но очень важный труд. Желаю здоровья, счастья, добра, благодарных учеников и много поводов для гордости!» - сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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Праздники Серпухов Учителя
07 октября 2024, 19:06
Депутаты передали игрушки и канцтовары для юных пациентов больницы в Чехове
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Члены партии «Единая Россия» в Чехове присоединились к всероссийской эстафете добрых дел в день рождения Владимира Путина. В рамках акции депутат и Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Безрукавый вместе с депутатом фракции Иваном Шмелевым посетили «Добрую комнату» Чеховской областной больницы.

Они передали наборы игрушек и канцтоваров, чтобы поддержать маленьких пациентов и сделать их пребывание в медицинском учреждении более комфортным.

«7 октября - день рождения президента нашей страны Владимира Путина. Лучший подарок для него - добрые дела партийцев по всей стране. Чехов с гордостью присоединяется к эстафете добрых дел!» - отметил Константин Безрукавый в своей речи.

Проект «Добрая комната» направлен на создание уютной атмосферы для маленьких пациентов больниц и поликлиник Московской области. Эти комнаты помогают детям легче переносить пребывание в медицинских учреждениях и способствуют их скорейшему выздоровлению.

Инициатива членов партии «Единая Россия» в Чехове стала частью масштабного движения добрых дел, которое объединяет людей по всей России, вдохновляя на сострадание и поддержку ближних.

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Волонтеры Чехов
07 октября 2024, 19:05
Фестиваль волейбола в Одинцове стал главным спортивным событием сентября в Подмосковье
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Волейбольный фестиваль в Одинцове с участием команды «Заречье-Одинцово» признали главным спортивным событием сентября. Такое решение приняли подписчики Telegram-канала Минспорта Подмосковья.

Голосование проходило с 2 по 7 октября, и 70% участников выбрали волейбольный фестиваль. Вторым по популярности стал финал Кубка чемпионов Swimcup по плаванию, а третье место занял «Арбузный кросс».

Напомним, фестиваль волейбола состоялся 16 сентября, собрав 28 школьных команд. Победителями стала команда Одинцовской лингвистической гимназии.

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Одинцово Спортсмены
07 октября 2024, 19:04
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 7 октября
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области составила пять баллов вечером 7 октября. В Минтрансе региона уточнили, что движение затруднено в сторону области на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском и Дмитровском шоссе.

Заторы также наблюдаются на Ярославском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Пробки Дороги

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