Врачей Можайской больницы поздравили с профессиональным праздником

Особое внимание уделяется ветеранам труда, которые многие годы остаются верны своему делу. Анна Георгиевна Чернышова, посвятившая почти 60 лет работе в больнице, продолжает служить примером преданности профессии. Ее опыт и знания остаются незаменимыми для коллег, особенно в сложных диагностических случаях.

Можайская больница также приветствует молодых специалистов, недавно окончивших ведущие медицинские вузы России. В их числе врачи-педиатры Наталья Никиреева и Анастасия Романова, а также врач-невролог Данила Сороколетов и его супруга Алина, работающая в области функциональной диагностики.

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