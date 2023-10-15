Врачей из Химок номинировали на звание «Народный доктор Московской области»

Читайте нас в:

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что в Московской области на портале «Добродел» ежегодно проводится голосование, в ходе которого выбирают лучшего доктора Подмосковья. В конкурсе принимают участие более 25 тысяч медицинских специалистов.

«Это возможность для пациентов поддержать своего любимого врача, отдав ему свой голос», - подчеркнула Светлана Стригункова.

Для того чтобы отдать свой голос за понравившегося специалиста, необходимо перейти на сайт « Добродел », авторизоваться через ЕСИА, выбрать на интерактивной карте муниципалитет, указать инициалы врача и нажать кнопку «проголосовать». Каждый житель Московской области может проголосовать лишь один раз.

Председатель химкинского Союза медсестер Надежда Смирнова добавила, что в медицинских учреждениях Химок трудятся профессионалы с многолетним стажем, накопившие колоссальный опыт.

Итоги голосования подведут 6 ноября. После этого назовут имена победителей - лучшего детского и взрослого врачей региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации стационаров в Московской области. Он подчеркнул, что обновление больниц поможет добиться хороших результатов в сфере здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».