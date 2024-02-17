17 февраля 2024, 21:57

Врачебную амбулаторию открыли после ремонта в селе Чулки-Соколово под Зарайском

Unsplash
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После завершения ремонта в селе Чулки-Соколово в городском округе Зарайск открылась обновленная врачебная амбулатория. Она обслуживает более двух тысяч жителей из 19 населенных пунктов.

За одну смену врачи принимают более 35-и пациентов. Ремонт выполнили в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» по инициативе губернатора. Планируется обновление нескольких других медицинских учреждений.

После ремонта амбулатория претерпела значительные изменения. Были заменены системы отопления, водоснабжения, канализации, оконные блоки и дверные проемы. Также были проведены электромонтажные и отделочные работы, установлена система пожарной сигнализации и обновлена мебель.

Жители села получили современную амбулаторию, соответствующую всем современным стандартам. Медики уже начали принимать пациентов в обновленных помещениях.

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Зарайск Врачи
17 февраля 2024, 22:26
Врио главы Лобни Анна Кротова провела торжественное вручение паспортов в школе № 9
Unsplash
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Анна Кротова лично вручила паспорта юным лобненцам в школе № 9. Исполнение гимна и поднятие флага подчеркнуло важность и торжественность момента.

Поддержать ребят пришли одноклассники, родители и даже дедушки и бабушки, которые переживают ничуть не меньше главных героев праздника.

«Я очень хочу поздравить вас, поздравить ваших родителей, сегодня приходит осознание. Сегодня их дети стали взрослыми», - отметила временно исполняющая полномочия главы администрации городского округа Анна Кротова.

Вручать паспорта в торжественной обстановке - городская традиция. В музее рассказывают об истории города, проводят экскурсию, в ЗАГСе делятся информацией о происхождении паспортов, а в школе устраивают праздничный концерт, подготовленный учениками и учителями. На каждом мероприятии дети получают яркие обложки и экземпляр основного закона страны.

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Паспорта Школы Лобня
17 февраля 2024, 21:59
Жителей Подмосковья пригласили посетить лыжероллерную трассу «Лазутинка»
Министерство благоустройства Московской области
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Жителей и гостей Московской области пригласили посетить уникальную лыжероллерную трассу «Лазутинка» в Одинцовском городском округе. Она по праву считается одной из лучших во всем Подмосковье.

Одним из главных достоинств трассы является ее прохождение по пересеченной местности через парк, окруженный живописными пейзажами Подушкинского леса. Рельеф здесь холмистый, с длинными спусками и крутыми подъемами, что делает ее привлекательной для спортсменов всех уровней.

Как в будни, так и в выходные дни, здесь каждый желающий может насладиться окружающими лесными пейзажами и провести время с пользой для здоровья. Летом на трассе будут проходить занятия по бегу и скандинавской ходьбе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню.

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Одинцово Спортсмены
17 февраля 2024, 21:47
Премьера документального фильма «Люди неба» прошла в «Доме космонавтов» в Звездном городке
Unsplash
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В Зрительном зале «Дома космонавтов» прошла премьера документального фильма «Люди неба». В ленте 16 историй о подвигах, которые совершили легендарные герои авиации и космоса.

Мария Водопьянова, внучка легендарного летчика, рассказала в фильме историю своего деда Михаила Водопьянова, который участвовал в операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин» в 1934 году. Он стал одним из семерки первых Героев Советского Союза.

«Документальный фильм просто поражает. С какой любовью, с какой тщательностью он сделан. Дело в том, что это же огромная работа корреспондентов, огромная работа операторов. Они ездили, встречались с людьми, разговаривали с ними. И фильм очень хороший и очень важен для молодого поколения», - отметила внучка Героя Советского Союза Мария Водопьянова.

Имена героев фильма «Люди неба» выбрали детьми, участвовавшие во Всероссийском конкурсе краеведческих видеопроектов «Люди неба - 2023». Его организовали к 100-летию гражданской авиации в России. В конкурсе приняли участие более полутора тысяч школьников из 36 регионов России.

Под руководством идеи автора Ольги Пахомовой был реализован третий крупный проект некоммерческой организации дополнительного образования «Друзья Заполярья» при сотрудничестве с Фондом имени космонавта Павла Поповича и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В ходе презентации документального фильма «Люди неба», на сцене Дома космонавтов поблагодарили всех, кто работал над лентой: и авторов картины, финалистов детского конкурса и непосредственно самих участников ленты.

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Кино Космос Звездный городок
17 февраля 2024, 21:23
Служба к годовщине вывода войск из Афганистана прошла в храме мученика Виктора в Котельниках
Unsplash
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В храме Виктора Воина прошла служба к годовщине вывода войск из Афганистана. Их память почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Журавли».

Прихожане вспомнили бойцов, которые выполняли свой служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года завершилась Афганская война. Она стала одной из самых кровопролитных после Великой Отечественной. 14 тысяч погибших солдат, еще шесть тысяч скончались от ран и болезней более 300 человек пропали без вести.

В год 35-летия вывода войск из Афганистана 25 ветеранам городского округа Котельники вручили юбилейные медали.

«Воины-интернационалисты выполнили свой гражданский долг. Проявив при этом мужество и отвагу, что является примером для сегодняшних солдат и офицеров российской армии и молодого пополнения», - сказал первый заместитель главы городского округа Котельники Сергей Полевщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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Афганистан Религия Котельники

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