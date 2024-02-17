Врачебную амбулаторию открыли после ремонта в селе Чулки-Соколово под Зарайском
После завершения ремонта в селе Чулки-Соколово в городском округе Зарайск открылась обновленная врачебная амбулатория. Она обслуживает более двух тысяч жителей из 19 населенных пунктов.
За одну смену врачи принимают более 35-и пациентов. Ремонт выполнили в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» по инициативе губернатора. Планируется обновление нескольких других медицинских учреждений.
После ремонта амбулатория претерпела значительные изменения. Были заменены системы отопления, водоснабжения, канализации, оконные блоки и дверные проемы. Также были проведены электромонтажные и отделочные работы, установлена система пожарной сигнализации и обновлена мебель.
Жители села получили современную амбулаторию, соответствующую всем современным стандартам. Медики уже начали принимать пациентов в обновленных помещениях.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».