Врачебную амбулаторию открыли после ремонта в селе Чулки-Соколово под Зарайском

В Зрительном зале «Дома космонавтов» прошла премьера документального фильма «Люди неба». В ленте 16 историй о подвигах, которые совершили легендарные герои авиации и космоса.

Мария Водопьянова, внучка легендарного летчика, рассказала в фильме историю своего деда Михаила Водопьянова, который участвовал в операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин» в 1934 году. Он стал одним из семерки первых Героев Советского Союза.

«Документальный фильм просто поражает. С какой любовью, с какой тщательностью он сделан. Дело в том, что это же огромная работа корреспондентов, огромная работа операторов. Они ездили, встречались с людьми, разговаривали с ними. И фильм очень хороший и очень важен для молодого поколения», - отметила внучка Героя Советского Союза Мария Водопьянова.

Имена героев фильма «Люди неба» выбрали детьми, участвовавшие во Всероссийском конкурсе краеведческих видеопроектов «Люди неба - 2023». Его организовали к 100-летию гражданской авиации в России. В конкурсе приняли участие более полутора тысяч школьников из 36 регионов России.

Под руководством идеи автора Ольги Пахомовой был реализован третий крупный проект некоммерческой организации дополнительного образования «Друзья Заполярья» при сотрудничестве с Фондом имени космонавта Павла Поповича и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В ходе презентации документального фильма «Люди неба», на сцене Дома космонавтов поблагодарили всех, кто работал над лентой: и авторов картины, финалистов детского конкурса и непосредственно самих участников ленты.

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