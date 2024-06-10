Врачебная стажировка ординаторов началась в больнице Лобни

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Врач-травматолог и стоматолог-ортодонт пришли на стажировку в больницу Лобни. За каждым закрепили наставника из числа докторов, рассказала главный врач больницы Виктория Тен.

«С первых дней работы в нашей больнице ординаторы активно включаются в будущую профессию и познают тонкости врачебной деятельности - проводят прием профильных пациентов в поликлинике. Так у молодых специалистов появляется возможность обрести практический опыт, а их временное трудоустройство позволяет частично снизить нагрузку на основной персонал больницы», - отметила Виктория Викторовна.

Сделать профессиональную адаптацию оперативной и эффективной, регулярно повышать квалификацию и способствовать развитию молодых кадров будет система наставничества. Ординаторы уже получили высшее образование, прошли процедуру первичной аккредитации.

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