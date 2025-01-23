Врача Валентину Ковалеву торжественно проводили на заслуженный отдых в Балашихе

Член общественного совета «Женского движения „Единой России“, главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова выразила искреннюю благодарность Валентине Ковалевой за ее многолетний самоотверженный труд, преданность профессии и вклад в развитие офтальмологической службы города.

«Валентина Алексеевна - настоящий профессионал с богатым опытом и глубокими знаниями. Спасибо ей большое за то, что она делится ими с молодыми специалистами, участницами „Женского движения „Единой России“ и стала для них настоящим наставником», - отметила Наталья Алимова.

Валентина Ковалева окончила Ивановский медицинский институт, а затем ординатуру в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца. В офтальмологическое отделение Балашихинской больницы она пришла в 1972 году, а с 1982 года бессменно занимала должность заведующей отделением. Ее вклад в развитие офтальмологической помощи и забота о пациентах стали примером для новых поколений врачей.

Коллеги и молодые специалисты отметили, что Валентина Алексеевна не только профессионал высочайшего уровня, но и человек с большим сердцем. Ее трудовой путь стал вдохновением для многих молодых врачей, которые продолжают ее дело.