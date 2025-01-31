31 января 2025, 11:05

Врач Виталий Холдин развеял три популярных мифа о наркотиках

Unsplash
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Мифы, связанные с наркотиками, опасно влияют на молодежь. В этом убежден главный нарколог Московской области Виталий Холдин, который опроверг популярные заблуждения.

«Мы понимаем, почему вокруг наркотиков ходит столько мифов. Дело в том, что основная категория потребителей, на которых рассчитывают наркодельцы, - это молодежь. А молодые люди склонны верить тому, что находят в интернете, они много времени проводят в соцсетях и не проверяют информацию, которую там встречают», - говорит специалист.

Одно из популярных заблуждений гласит, что есть «легкие», а есть «тяжелые» наркотики. Холдин подчеркнул, что такой классификации не существует, все психоактивные вещества опасны.

«От одного раза ничего не будет» - еще один распространенный миф. На самом деле зависимость может возникнуть даже после первого употребления.

Мнение, что наркотики развивают творческие способности человека также ложно. Виталий Холдин объяснил, что измененное состояние сознания является лишь результатом интоксикации и поражения мозга. Такое состояние быстрее приведет к койке в наркологической больнице, чем в галерею искусств.

В филиалах Московского областного клинического наркологического диспансера готовы оказать всю необходимую помощь тем, кто попал в зависимость от психоактивных веществ.

Наркотики Больницы Молодежь
31 января 2025, 12:28
Жителям Подмосковья напомнили о работе центров паллиативной помощи
Координационный центр паллиативной помощи Московской области
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Жителям Подмосковья напомнили о работе центров паллиативной помощи. Всего в регионе 37 таких кабинетов, которые работают при поликлиниках.

Пациента включают в регистр паллиативной помощи по решению терапевта и других специалистов на основании врачебной комиссии. Они оформляют необходимую документацию и передают ее в профильные отделения.

Выездные патронажные службы работают на базе 20 отделений паллиативной помощи. Специалисты посещают пациентов на дому, чтобы провели осмотр и скорректировать лечение.

«Можно записаться в 37 кабинета паллиативной помощи, которые находятся при поликлиниках. А через портал в них открыта самозапись», - добавила сотрудница координационного центра паллиативной помощи Ирина Аристархова.

Горячая линия паллиативной помощи работает в Подмосковье по телефону 7 (498) 683-83-83.

Больницы Врачи
31 января 2025, 12:26
Депутаты Лосино-Петровского приняли участие в обсуждении транспортных вопросов
Пресс-служба администрации Лосино-Петровского г.о.
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Открытая трибуна была посвящена качеству транспортного обслуживания и общественному контроля в сфере пассажирских перевозок. Мероприятие провел глава Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В президиуме выступали вице-губернатор Подмосковья Владимир Локтев и заместитель главы правительства региона Алексей Грежик. В обсуждении приняли участие представители совета депутатов Лосино-Петровского округа и активные жители муниципалитета, которые задавали много вопросов.

Большое количество обращений жителей Лосино-Петровского округа было связано с нехваткой общественного транспорта, как, например, на маршруте № 362, где, по мнению горожан, очень нужны дополнительные автобусы. Владимир Локтев сообщил, что по просьбам жителей маршруты 886, 23, 71 и 362 в Лосино-Петровском округе усилят с 1 июня текущего года. В настоящее время также решается вопрос с транспортно-пересадочным узлом, его проектирование завершат в 2025 году, после чего начнется строительство объекта.

Председатель Московской областной думы подчеркнул, что для изменения любой волнующей жителей ситуации необходимы совместные усилия депутатов, местных властей и общественной палаты.

Депутаты Автобусы Лосино-Петровский
31 января 2025, 11:47
Около 49 тысяч ям отремонтировали на дорогах в Подмосковье с начала января
Минтранс Московской области
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Темпы ямочного ремонта нарастили в Подмосковье. Из-за частых колебаний температуры и переменчивой погоды покрытие на дорогах местами повредилось, а благодаря теплу специалисты смогли раньше начать работы.

С начала года дорожники уже отремонтировали около 49 тысяч ям. Из них 26 тысяч - на региональной сети, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

«Увеличили темп работ в два раза, в том числе за счет частичного перехода на горячую асфальтобетонную смесь. За прошлую неделю отремонтировали семь тысяч ям на региональной и восемь тысяч на муниципальной сети. А на этой неделе темпы значительно выросли, и дорожники ликвидировали 16 тысяч дефектов на региональных дорогах, а 12 тысяч - на муниципальных», - добавили в ведомстве.

Прошлой зимой из-за сильных осадков и устойчивой минусовой температуры на дорогах образовалось гораздо меньше ям. В прошлом январе специалисты устранили около четырех тысяч дефектов.

В министерстве напомнили, что специалисты регулярно обследуют дороги, выявляя места, где необходимо провести ремонт.

Дороги Ремонтные работы
31 января 2025, 11:43
Два детских сада капитально отремонтируют в Серпухове
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Капитальный ремонт в рамках президентской программы продолжается в двух дошкольных образовательных учреждениях городского округа. После выполнения работ здания будут соответствовать самым современным требованиям.

Дошкольное отделение школы № 3 «Улыбка» в поселке Пограничный построено в 1986 году. Специалисты выполняют демонтаж полов, стен и перегородок, а через неделю приступят к установке новой кровли. Затем начнутся монтаж наливного пола и устройство стяжек и перегородок, после чего строители займутся прокладкой инженерных коммуникаций.

После ремонта здание значительно преобразится. Будут обновлены его фасад и окружающая территория, выполнена перепланировка внутренних помещений, установят системы видеонаблюдения и сигнализации.

За 55 лет со дня постройки дошкольное отделение Пролетарской школы в деревне Васильевское ни разу капитально не ремонтировали. Детский сад полностью модернизируют. Будут обновлены фасад, кровля и входные группы, музыкальный зал, пищевой и медицинский блоки. Масштабные преобразования ждут и территорию садика: там установят новое ограждение и освещение.

Серпухов Детские сады Ремонтные работы

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