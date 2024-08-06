Врач-уролог МОНИАГ Карабач развеял мифы о своей работе

По его словам, урологи - профессионалы широкого профиля, обращаться к которым следует сразу же после обнаружения любых признаков заболеваний мочеполовой системы.

«В женском организме мочевая и половая система тесно связаны, поэтому с проблемами они обращаются к гинекологам. В ряде случаев с проблемами циститов, уретритов или недержание мочи после родов помогают справиться совместные усилия врачей этих двух специальностей», - рассказал врач-уролог Игорь Карабач.

Он добавил, идти к врачу-урологу как можно скорее нужно, если появились боли в области спины и в интимной зоне, недержание мочи для женщин и сокращение продолжительности полового акта для мужчин.

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