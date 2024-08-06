Врач-ревматолог Фарида Аздемирова пополнила штат поликлиники № 1 в Мытищах

В поликлиники городского округа Мытищи привлекают медицинских специалистов узкого профиля. Так, врач-ревматолог Фарида Аздемирова теперь принимает пациентов в поликлинике № 1. Специалист четыре года работала терапевтом в больнице и в ковидном госпитале Кирова. В 2023 году девушка переехала в Москву и окончила курсы повышения квалификации, став сертифицированным ревматологом. Практику Фарида проходила в частном медицинском центре, но работать пришла в государственную поликлинику.

«Только в государственной поликлинике можно всему научиться - разбирать сложные случаи, советоваться с коллегами и видеть результат. Обращаются пациенты с различными заболеваниями соединительной ткани, приходят повторно, ты уже знаешь особенности каждого, понимаешь, как и чем помочь», - рассказала Фарида Аздемирова.

Запись к врачу-ревматологу доступна для всех жителей Мытищ. Получить направление можно на приеме участкового терапевта. Информация о вакансиях представлена на официальном сайте больницы в разделе «Вакансии» или по телефону: 8 (495) 586-45-88.

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