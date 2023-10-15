Врач-психиатр Пушкинской больницы рассказал, как бороться с тревожностью
Каждый человек рано или поздно чувствует внутренний дискомфорт, дрожь по телу и беспокойство. Зачастую причина кроется в нереализованных эмоциях, которые накапливаются внутри годами, создавая внутреннее напряжение. Когда «чаша» переполняется, эти эмоции проявляются наружу без контроля, погружая нас в угнетающее состояние. О том, как с этим бороться рассказала врач-психиатр и заведующая психоневрологическим диспансером Пушкинской больницы имени профессора Розанова В. Н. Елена Солодилова.
Специалист подчеркивает, что человек может испытывать чувство тревожности даже тогда, когда вокруг ничего не происходит.
«Обычно оно проявляется чувством комка в горле или дискомфортом в грудной клетке, который сопровождается жжением и тошнотой. На фоне этого могут возникать панические атаки с ощущением, что воздуха не хватает, дрожь в теле - все это болезненные проявления тревожности, от которых нужно избавляться», - поделилась врач.
На сегодняшний день среди самых распространенных нарушений психического здоровья встречаются тревожность, депрессии, расстройства пищевого поведения, психологические травмы и шизофрения.
«Многие физические заболевания связаны с психосоматикой», - объяснила Елена Солодилова.
В пример она привела психические расстройства, которые могут быть причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, инсульт и инфаркт миокарда. Они могут также способствовать развитию диабета и язвенных поражений желудочно-кишечного тракта. Этого следует избегать. Важно тренировать позитивное мышление и быть внимательными к своим чувствам, эмоциям и телу.
Также Елена Солодилова посоветовала гражданам, столкнувшимся с проблемой, пересмотреть свою жизнь и создать комфортную атмосферу вокруг себя и семьи. Также важно не забывать о занятиях спортом и умеренных физических нагрузках, чтобы тело не закостенело и не возникли внутренние блокировки.
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