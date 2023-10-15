Врач-психиатр Пушкинской больницы рассказал, как бороться с тревожностью

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Специалист подчеркивает, что человек может испытывать чувство тревожности даже тогда, когда вокруг ничего не происходит.

«Обычно оно проявляется чувством комка в горле или дискомфортом в грудной клетке, который сопровождается жжением и тошнотой. На фоне этого могут возникать панические атаки с ощущением, что воздуха не хватает, дрожь в теле - все это болезненные проявления тревожности, от которых нужно избавляться», - поделилась врач.

На сегодняшний день среди самых распространенных нарушений психического здоровья встречаются тревожность, депрессии, расстройства пищевого поведения, психологические травмы и шизофрения.

«Многие физические заболевания связаны с психосоматикой», - объяснила Елена Солодилова.

В пример она привела психические расстройства, которые могут быть причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, инсульт и инфаркт миокарда. Они могут также способствовать развитию диабета и язвенных поражений желудочно-кишечного тракта. Этого следует избегать. Важно тренировать позитивное мышление и быть внимательными к своим чувствам, эмоциям и телу.

Также Елена Солодилова посоветовала гражданам, столкнувшимся с проблемой, пересмотреть свою жизнь и создать комфортную атмосферу вокруг себя и семьи. Также важно не забывать о занятиях спортом и умеренных физических нагрузках, чтобы тело не закостенело и не возникли внутренние блокировки.

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