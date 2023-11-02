Врач приемного отделения Дмитрий Смирнов пополнил штат сотрудников городской больницы в Лобне

Дмитрий Смирнов окончил медицинский колледж Управления делами Президента Российской Федерации в Москве в 2015 году, а в 20230-м - Сибирский государственный медицинский университет в Томске по специальности «Лечебное дело». Доктор проходил курсы повышения квалификации и принимал участие в различных медицинских форумах и конференциях.

«Пошел учиться в медицинский колледж, понял, что это мое, и решил двигаться дальше. Свой трудовой путь начинал с работы в должности санитара реанимации и постепенно дорос до врача. Для меня эта профессия самая благородная и важная: она дает возможность быть полезным людям и помогать им заботиться о здоровье», - рассказал Дмитрий.

Напомним, в Лобне ведется строительство поликлиники на 600 посещений в смену. Строительная готовность объекта достигла 40%: ведутся работы по устройству наружных стен и внутренних перегородок. Открытие учреждения запланировано на 2024 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. В регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах. Все тяжелое оборудование теперь располагается на первых этажах, что значительно удобнее.

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