08 апреля 2024, 21:00

Врач-педиатр Ольга Муценко из Подмосковья напомнила о пользе прививок БЦЖ

МОЦОМД
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Врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства Ольга Муценко рассказала подробности о прививке БЦЖ. Ее делают детям сразу после рождения.

Родители часто задают вопросы о том, что это за прививка, когда ее делают, сколько раз, стоит ли вводить так рано и каковы последствия. По словам специалиста, вакцина БЦЖ предназначена для профилактики и предотвращения туберкулеза. Ее делают на 3-7-й день жизни младенца.

«Попадая в организм, она активизирует иммунную систему новорожденного. В результате вырабатываются антитела против попавших в организм микробных клеток, что вызывает у ребенка длительный иммунитет к туберкулезу, предохраняет его от опасных форм инфекции», - рассказала Ольга Муценко.

После введения прививки БЦЖ возникает местная реакция, формирующаяся через 4-6 недель. Важно не наносить на это место зеленку или йод, не накладывать повязки. Педиатр следит за реакцией на прививку у ребенка через определенные промежутки времени и фиксирует результаты в амбулаторной карте.

Если вакцину не успели сделать в первые дни, ее можно получить в поликлинике по месту жительства. При введении после двух месяцев потребуется сначала проба Манту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Здравоохранение Поликлиники
08 апреля 2024, 20:43
Советник директора лицея Рузы Вероника Царькова представит округ на конкурсе «Навигаторы детства»
Екатерина Данилина
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Советник директора лицея из деревни Нестерово Вероника Царькова работает в сфере образования более 13 лет. Она планирует поделиться своими достижениями на региональном этапе всероссийского конкурса «Навигаторы детства».

Помимо преподавания иностранного языка в лицее, Вероника активно занимается общественной деятельностью в различных сферах, включая волонтерство и искусство. Она также удостоена множества наград за свои заслуги в предметной области.

Несмотря на свои обязанности педагога, она также предоставляет помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. В прошлом Вероника уже неоднократно оказывала поддержку бойцам СВО, доставляя им гуманитарную помощь, необходимое оборудование и письма с пожеланиями от учеников.

В конце апреля Вероника Царькова снова отправится в зону специальной военной операции, чтобы оказать помощь военнослужащим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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Руза конкурсы
08 апреля 2024, 20:28
Оперативный штаб по борьбе с весенним половодьем организовали в Истре
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В городском округе Истра организовали оперативный штаб по борьбе с весенним половодьем. Ежедневный мониторинг проводится в четырех контрольных пунктах.

С приходом весны многие реки вышли из своих берегов. В результате большого количества снега и его активного таяния не удалось избежать подтоплений. Больше всего от повышения уровня воды пострадал частный сектор и территории садовых товариществ.

На прошедшей неделе, на 20 участках, сотрудники коммунальных служб откачали более 4,5 тысячи кубометров паводковых вод. Для ликвидации подтоплений применили более десяти помп для откачки воды, что привело к снижению уровня по контрольным точкам. Ситуация находится на постоянном контроле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к паводкам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Паводки Реки
08 апреля 2024, 20:27
Легкоатлетический забег «Кросс Победы» пройдет в парке «Патриот» 11 мая
Пресс-служба парка «Патриот»
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Жителей и гостей Московской области пригласили принять участие в легкоатлетическом забеге «Кросс Победы». Мероприятие пройдет 11 мая в Центральном парке «Патриот».

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что регион всегда поддерживает подобные спортивные мероприятия. Они направлены не только на патриотическое воспитание подрастающего поколения, но и на поддержку здорового образа жизни.

При этом волонтерские организации из Подмосковья обладают большим опытом помощи в проведении спортивных мероприятий.

«Желаю всем удачи!» - добавила Екатерина Швелидзе.

В рамках «Кросса Победы» участники пробегут по живописным маршрутам парка, смогут насладиться лесными пейзажами и экспозициями военной техники на Музейной площадке № 1. Они смогут не только проверить свою физическую выносливость, но и ощутить атмосферу воинской доблести и патриотизма.

Для новичков это будет отличная возможность испытать свои силы и преодолеть новые расстояния, а для опытных спортсменов - отточить свои навыки и улучшить результаты.

Соревнования проводятся при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, Отеля ПСБ Патриот Cosmos Hotels, а также организации «Волонтеры Подмосковья».

Старт забега легкоатлетической трассы будет установлен на объекте «Железнодорожная платформа» (в районе памятника-монумента ракете «Космос-3М» и павильона «Мотоармия»). Начало мероприятий в 08:00.

Для участия в «Кроссе Победы» необходимо пройти регистрацию на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
08 апреля 2024, 20:04
Свыше 100 дворовых территорий привели в порядок в Истре за прошлую неделю
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Сотрудники коммунальных служб продолжают приводить в порядок общественные пространства и придомовые территории. За прошлую неделю убрали 110 дворов.

Специалисты убирают палисадники и клумбы, моют бордюры и дорожки. Техника, оснащенная щетками, очищает грязь на дорогах, на обочинах и пешеходных зонах. С начала проведения работ общий объем очищенных территорий уже превышает 200 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Истра

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