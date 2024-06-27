Врач-педиатр НИКИ детства Наумова рассказала о правилах похода в лес с детьми

По ее словам, детям нужно объяснить, что что не стоит трогать неизвестные грибы и есть незнакомые ягоды - они могут быть ядовитыми, а также показать, где находятся стоянка, костер, туалет и другие важные ориентиры, которые не позволят ему заблудиться. Одежду ребенка необходимо обработать репеллентами и пришить на нее светоотражатели, чтобы его было видно издалека.

«Летом в лесу много клещей, поэтому ребенку лучше надеть длинные штаны и заправить их в закрытую обувь. Не забудьте дать ребенку свисток - его звук будет далеко слышен в лесу и поможет быстро найти друг друга при необходимости. А телефон поместите в водонепроницаемый чехол, чтобы гаджет не намок в случае дождя», - посоветовала Наумова.

С собой, продолжила педиатр, нужно взять средства от укусов насекомых, легкий перекус, воду, аптечку с самыми необходимыми лекарствами и перевязочными материалами, компас, нож, зажигалку, солнцезащитный крем, портативное зарядное устройство для телефона.

«Никогда не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им ходить в лес без взрослых. Ни в коем случае дети не должны разжигать костер без помощи взрослых - большинство лесных пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем», - заключила Наумова.

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