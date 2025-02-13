Врач онкодиспансера Подмосковья выступил на международной конференции

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На конференцию приехали 400 специалистов со всего мира.

«В 2020 году врачи отделения онкогинекологии № 5 Московского областного онкологического диспансера впервые в мире провели комбинированную циторедуктивную экстирпацию матки с придатками с резекцией большого сальника и внутрибрюшной аэрозольной химиотерапией под давлением (PIPAC)», - отметил Дзасохов.

По его словам, это первая операция такого рода. Биопсия после операции показала, что метастазы полностью исчезли из брюшины. Врач уточнил, что эти результаты «крайне обнадеживают».

Выступление подмосковного специалиста на конференции в Саудовской Аравии стало важным шагом к победе над канцероматозом брюшины.