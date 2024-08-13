13 августа 2024, 21:27

Врач НИКИ детства Нисо Одинаева объяснила вред от готовой покупной еды

ники детства
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Ускоряющийся темп жизни все чаще побуждает людей задумываться о покупке готовой еды. Доставка из кафе, блюда в контейнерах на целую неделю, еда из супермаркетов и выпечка из пекарен становятся обычным делом. Врачи НИКИ детства предостерегают, что для сохранения здорового пищеварения у детей готовая еда должна встречаться на столе редко.

Главный педиатр Подмосковья и директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева, отмечает, что современные мамы часто испытывают нехватку времени на приготовление пищи, поэтому они обращаются к покупным блюдам. Увлекаться готовой пищей не стоит, так как невозможно гарантировать качество ингредиентов, следить за чистотой приготовления и контролировать уровень соли и сахара в таких блюдах.

Специалист также обращает внимание на то, что некоторые продавцы используют уловки, чтобы позиционировать свою продукцию как полезную для здоровья. Они могут говорить о «фермерских продуктах» или «экологически чистых блюдах», однако такая реклама не всегда соответствует действительности.

Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова рекомендует самостоятельную покупку продуктов и приготовление пищи дома. Это позволяет контролировать свежесть ингредиентов, дозировать соль и сахар, а также передавать своим детям заботу и любовь через домашнюю еду.

«От домашней еды ребенок всегда получает больше пользы для здоровья», - добавила Басова.

Она также призывает родителей избегать привычки посещать сети фастфуда. Она подчеркивает, что большинство пищевых привычек формируется в семье, и если каждую пятницу в доме принято есть вредную еду, ребенок быстро привыкнет к этому.

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Еда Здравоохранение Врачи Продукты
13 августа 2024, 21:00
Таблички с QR-кодами на объектах культуры обновили в Солнечногорске
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В Солнечногорске на исторических зданиях, вблизи туристических объектов, храмов, мемориалов и памятников обновили информационные таблички. Они представляют из себя стенды с названиями объектов и QR-кодами, отсканировав которые можно узнать более подробную информацию.

Всего в округе установлено 18 таких табличек.

«С помощью подобного сервиса жители и гости Солнечногорска могут сами для себя организовать экскурсию, выбрать маршрут и интересующие объекты. Скан QR-кода приведет пользователя на инвестиционный портал Солнечногорска, где размещена актуальная информация», - рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Также на инвест-портале опубликованы действующие экскурсионные программы с возможностью записи, анонсы мероприятий. В разделе «Туризм» можно ознакомиться с достопримечательностями, отелями, картой грибных, ягодных и рыболовных мест Солнечногорска и многим другим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Благоустройство Солнечногорск
13 августа 2024, 20:59
Фестиваль «Зарядись энергией спорта!» прошел в Химках
Администрация Химки г.о.
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Жители Химок приняли участие в спортивных состязаниях и открытых мастер-классах. Массовые мероприятия провели в поселке Лунево.

Юные спортсмены приняли участие в велогонке. Призы распределили среди участников трех возрастных категорий: от пяти до 11 лет. Финишировали на своих дистанциях первыми: Лев Кузнецов, Евгений Королев и Иван Королев.

Также в рамках фестиваля «Зарядись энергией спорта!» провели соревнования по любительским волейболу и футболу, где победителями стали команда «Лунево-1» и «Легион» соответственно.

Чирлидеры из школы «Лунево» и представители клуба боевых искусств «Додзе сейдокан» выступили для гостей мероприятия со спортивной программой.

Мастер-классы по лапте и киле провела организация «Русская община», также жители округа смогли попробовать свои силы в настольных играх и силовых состязаниях и попробовать угощения и горячий чай.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Фестивали
13 августа 2024, 20:52
Подмосковных застройщиков будет проверять «нейроинспектор»
Медиасток.рф
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Еще одну цифровую практику Главгосстройнадзора Московской области представили на платформе АСИ «Смартека». Инструмент предназначен для проверки квартальной отчетности застройщиков, выполняющих работы в рамках федерального закона № 214-ФЗ без использования эскроу-счетов.

Еще одну цифровую практику Главгосстройнадзора Московской области представили на платформе АСИ «Смартека ». Инструмент предназначен для проверки квартальной отчетности застройщиков, выполняющих работы в рамках федерального закона № 214-ФЗ без использования эскроу-счетов.

Теперь вместо инспекторов проверка отчетности осуществляется с помощью системы, которая использует заранее заложенные алгоритмы. Этот процесс полностью автоматизирован, что снижает риск влияния человеческого фактора. В результате проверки система автоматически генерирует акт, а при обнаружении нарушений выдает предостережение.

С использованием этой цифровой практики срок проведения проверки отчетности застройщиков сократился с 20 до одного рабочего дня.

На портале уже размещены 11 цифровых практик Главгосстройнадзора. При этом онлайн-калькулятор проверок успешно внедрили в Воронежской и Калининградской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе.

Строительство
13 августа 2024, 20:38
Масштабный праздник в День физкультурника прошел в Солнечногорске
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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День физкультурника отметили в Солнечногорске яркой спортивно-развлекательной программой. Различные активности устроили на стадионе «Металлург», а также в городском парке и на набережной озера Сенеж.

Традиционная XIV летняя спартакиада стала одним из центральных событий. В ней участвовали более 500 человек. Мероприятие открыл парад девяти сборных команд всех территориальных управлений округа и Тимоновского гарнизона. Спортсмены соревновались в 11 дисциплинах: перетягивании каната, двух легкоатлетических эстафетах, дартсе, стрельбе из пневматической винтовки, футболе, прыжках в длину с места и разбега, волейболе, подтягивании из виса на высокой перекладине, стритболу, настольном теннисе. По итогам победу одержали команды из Солнечногорска, Андреевки и Поварово, заняв первое, второе и третье места соответственно. Их наградили кубками и медалями.

Также во время праздника организовали церемонию чествования выдающихся спортсменов, почетных ветеранов и деятелей, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и здорового образа жизни в Солнечногорске. Им вручили благодарственные письма и почетные грамоты.

«Низкий поклон за ваш труд, здоровья вам, бодрости духа и новых побед. С праздником! Надеемся на вас в будущем», - поздравила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В центральном парке все желающие смогли послушать лекции и освоить практику правильной ходьбы, поучаствовать в общей зарядке и танцевальной разминке. Еще на точке работало множества мастер-классов от проекта «Спортивный Солнечногорск», клубов и организаций округа. Спортсмены устроили показательные выступления, а для детей провели «детские» старты. Рядом с активностями разместили ярмарку местных мастеров с уникальными изделиями ручной работы.

Дистанцию длиною в 10 тысяч шагов преодолели участники проекта «Активное долголетие», жители и гости округа под руководством опытных инструкторов Александра Афанасьева и Мариной Анисимовой. Маршрут проходил вдоль набережной до маяка.

В завершении вечера на стадионе СК «Металлург» болельщики поддержали ФК «Солнечногорск», который встретился с ФК «Ц-1» из Лобни в рамках 12-го тура Чемпионата Московской области по футболу Лиги Б-1. Он закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Также в этот день на набережной озера Сенеж впервые состоялись соревнования по плаванию на открытой воде серии Iver Swim. За медали и призы боролись свыше 400 любителей и профессионалов, в том числе олимпийцы, рекордсмены по плаванию и участники спорта слепых. Золото на самой длинной дистанции в 3,8 километра получила спортсменка из Солнечногорска Арина Коротких.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск

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