Врач НИКИ детства Наталия Цурина рассказала о последствиях раннего использования гаджетов

По словам врача, раннее пользование гаджетами тормозит развитие коммуникативных навыков. С трех до семи лет ребенку важно исследовать мир вокруг, чему не способствует использование телефона.

«Раннее начало пользования гаджетами тормозит процесс развития коммуникативных навыков у малыша. В возрасте трех-семи лет у ребенка происходит активное развитие мозга: развиваются творческие способности, интеллект, совершенствуются навыки общения, взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Постоянное использование гаджетов тормозит эти процессы, детям до трех лет не рекомендуется вообще пользоваться гаджетами», - сказала Наталия Цурина.

Важно тщательно продумать использование гаджетов детьми. Например, подобрать развивающие мультфильмы и образовательные видео для младшего возраста. Также необходимо ограничивать временные рамки - для детей с трех до семи лет - не более 10 минут, с восьми до 11 - 15 минут.

«Не стоит полностью запрещать детям использовать гаджеты. Важно вовремя направить любопытство ребенка в полезное русло. Тогда гаджет станет помощником в получении знаний и достижении успехов», - добавил невролог.

По словам эксперта, счастливый и гармонично развивающийся ребенок не будет испытывать тягу к гаджетам. Часто она формируется из-за отсутствия интересного занятия.

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