Врач НИКИ детства Мария Новикова напомнила правила подготовки ребенка к госпитализации

Прежде всего, важно подготовить базовый набор документов пациента. Это справка об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние три недели, результаты флюорографии, анализы на отсутствие кишечных инфекций (для детей до двух лет и их представителей) за последние две недели.

Родителям также следует подготовить страховой полис, свидетельство о рождении ребенка или его паспорт, паспорт одного из родителей или опекуна, направление на госпитализацию и выписка из медицинской карты.

«Если госпитализация экстренная, и ребенок плачет от страха и стресса, ему можно объяснить происходящее и успокоить: „У тебя заболел животик, его нужно полечить. Мы поедем в больницу, и тебе станет легче, а я буду рядом с тобой“», - добавила Новикова.

По словам специалиста, важно не обманывать ребенка, не говорить, что совсем не будет больно. Такой обман подорвет доверие и в дальнейшем вызовет больше проблем.

Если в больницу попали подростки, то их стоит включить в обсуждение медицинских решений. Это позволит им ощутить ответственность и контроль над происходящим.

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