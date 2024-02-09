09 февраля 2024, 12:32

Врач НИКИ детства Мария Новикова напомнила правила подготовки ребенка к госпитализации

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Госпитализация ребенка — большой стресс для родителей. Врач НИКИ детства Мария Новикова рассказала, как в таких случаях общаться с врачом и как поддержать ребенка.

Прежде всего, важно подготовить базовый набор документов пациента. Это справка об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние три недели, результаты флюорографии, анализы на отсутствие кишечных инфекций (для детей до двух лет и их представителей) за последние две недели.

Родителям также следует подготовить страховой полис, свидетельство о рождении ребенка или его паспорт, паспорт одного из родителей или опекуна, направление на госпитализацию и выписка из медицинской карты.

«Если госпитализация экстренная, и ребенок плачет от страха и стресса, ему можно объяснить происходящее и успокоить: „У тебя заболел животик, его нужно полечить. Мы поедем в больницу, и тебе станет легче, а я буду рядом с тобой“», - добавила Новикова.

По словам специалиста, важно не обманывать ребенка, не говорить, что совсем не будет больно. Такой обман подорвет доверие и в дальнейшем вызовет больше проблем.

Если в больницу попали подростки, то их стоит включить в обсуждение медицинских решений. Это позволит им ощутить ответственность и контроль над происходящим.

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Больницы Врачи
09 февраля 2024, 13:05
ДТП в Подмосковье стало на 0,6% меньше за год
Unsplash
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Итоги аварийности за 2023 год подвели в Подмосковье. Так, число ДТП сократилось на 0,6%. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

«Также почти на 2% снизилось количество раненых - 4 521, и почти на 7% снизилось количество погибших - 663 человека. Отмечу, что положительная динамика наблюдается на региональных и муниципальных дорогах», - сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В число самых частых аварий за год вошли наезды на стоящие транспортные средства и столкновения. Напомним, что в 2023 году с целью повысить безопасность на дорогах проводили комплекс мероприятий - строили новые тротуары и линии освещения, обустраивали подсветки на пешеходных переходах и выполняли другие необходимые работы.

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ДТП Дороги
09 февраля 2024, 13:02
Фестиваль дружбы народов прошел в школе № 5 в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Двухдневный фестиваль «Дружба народов» прошел в школе № 5 в Лобне по инициативе Совета старшеклассников. Участниками мероприятия стали педагоги, родители и сами ученики.

Каждый класс школы представлял какую-либо страну. Например, Белоруссию, Казахстан, Индию, Вьетнам, Египет, Китай, Кубу и другие.

Ребята рассказывали о культуре и традициях жителей. Зрителям также представляли национальную одежду, танцы, песни и традиционную кухню.

Напомним, в этом году в школе № 5 планируется провести капитальный ремонт. Работы начнутся летом после всех экзаменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов построят в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Школьники Фестивали
09 февраля 2024, 12:54
Первенство и чемпионат Подмосковья по сноукайтингу пройдут в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Региональные соревнования по парусному спорту пройдут на озере Сенеж в Солнечногорске. Они продлятся три дня — с 9 по 12 февраля.

Участники чемпионата Подмосковья будут соревноваться в нескольких дисциплинах: сноукайтинг курс-рейс-лыжи и сноукайтинг курс-рейс-доска, кайт-класс «Джикс». Первенство Московской области будет проводиться в классе зимний виндсерфинг.

«Озеро Сенеж признано в регионе одним из самых удобных мест для проведения соревнований подобного уровня. Десятого февраля приглашаем жителей и гостей округа на торжественное открытие одного из самых динамичных соревнований в мире спорта», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Торжественное открытие соревнований состоится 10 февраля в 11:00. Старт первой гонки - 12:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Солнечногорск
09 февраля 2024, 12:52
Подмосковье и «Сколково» подписали соглашение о расширении научного сотрудничества
Мининвест
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Московская область и Фонд «Сколково» подписали соглашение о расширении партнерства в сфере НИОКР-сервисов, обеспечивающих трансфер передовых технологий в экономику региона. Платформа позволяет предпринимателям найти заказчиков и исполнителей в сферах реинжиниринга, прототипирования, испытаний, метрологии и биомедицине.

По словам заместитель председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, для модернизации бизнеса необходимо обеспечить доступность важных технологических решений, поиск и подбор которых не должны быть сложными.

«Необходимо создать условия, при которых заказчик мог бы оперативно связаться с разработчиком, уточнить все технические моменты и, получив профессиональное сопровождение на этапе заключения сделки, быстро приобрести нужное решение», - рассказала Зиновьева.

Вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин отметил, что маркетплейс НИОКР-сервисов помогает наладить сотрудничество между учеными и предпринимателями.

Платформой НИОКР уже успешно пользуются более 3,5 тысяч организаций, из них 147 вузов, 72 НИИ, 48 отделений РАН, более 490 предприятий крупного и среднего бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Инновационный центр «Сколково» Наука

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