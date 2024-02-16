Врач НИКИ детства Мария Ерохина назвала способы снизить риски заболеваний ЖКТ

«На болезни желудочно-кишечного тракта негативно влияют инфекции, малоподвижный образ жизни, частые стрессы и переживания. Чаще всего встречаются такие заболевания: хронический гастрит и панкреатит, холецистит, энтероколит, гепатит и дисбактериоз кишечника», - подчеркнула Ерохина.

Чтобы понять, что у ребенка есть проблемы с ЖКТ, следует обратить внимание на такие симптомы, как: слабость, вялость, утомляемость, боль в животе, отсутствие аппетита, изжога, тошнота и рвота, похудение, а также необоснованное повышение температуры.

По словам врача, ребенка следует кормить пять раз в день - три основных приема пищи и два-три перекуса.

«Не пропускайте завтрак и не съедайте дневную норму во второй половине дня или вечером. Это крайне важно для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта», - добавила Ерохина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».