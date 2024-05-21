Врач НИКИ детства Асиет Тлиф назвала симптомы эндокринных заболеваний

За последние годы частота эндокринных заболеваний увеличилась как среди взрослых, так и среди детей. Для того чтобы реагировать на нарушения своевременно, важно знать признаки эндокринных заболеваний и тщательно следить за состоянием ребенка.

Заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф объяснила, что первые признаки эндокринных нарушений включают в себя изменения в аппетите, активности ребенка, а также возможные проблемы с успеваемостью в школе.

«Резкие скачки в весе или росте. Частые головные боли у ребенка, ухудшение зрения. Замедление или ускорение физического, умственного или полового созревания. Ребенок стал много пить и часто мочиться. Опасность в том, что симптомы могут маскироваться под самые разные заболевания и, на первый взгляд, не представлять проблемы», - указала специалист.

Особое внимание стоит уделить детям, родственники которых страдают эндокринными заболеваниями. Важно своевременно выявить проблему и обратиться к врачу-эндокринологу для проведения обследования.

Эндокринолог добавила, что среди распространенных заболеваний у детей встречаются врожденный гипотиреоз, диффузный токсический зоб, эндемический зоб, нарушение работы надпочечников, нарушение обмена веществ, патология гипофиза и гипоталамуса, а также нарушение половых желез.

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