Врач-невролог Шведова рассказала, как сохранить мозг ребенка здоровым
Стресс, неправильное питание, вредные привычки и недостаточный сон ведут к нарушению мозгового кровообращения. Об этом, а также, как предотвратить риск развития у детей сосудистых заболеваний и поддерживать головной мозг в здоровом состоянии рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.
По ее словам, о нарушениях работы головного мозга свидетельствуют нарушение речи, плохая координация движений, перекос уголка рта, сильная головная боль - в этих случаях, необходимо срочно вызвать скорую помощь.
«Только врачи могут эффективно помочь при остром нарушении мозгового кровообращения. Во время ожидания бригады помогите ребенку лечь, обеспечьте приток свежего воздуха, откройте окно, расстегните воротник, ремень, снимите тугую футболку», - рассказала Шведова.
Она добавила, что для здоровья головного мозга важен стабильный режим дня, разнообразное домашнее питание, прогулки на свежем воздухе, физические упражнения и качественный продолжительный сон.
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