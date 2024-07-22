22 июля 2024, 19:56

Врач-невролог Шведова рассказала, как сохранить мозг ребенка здоровым

ники детства
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Стресс, неправильное питание, вредные привычки и недостаточный сон ведут к нарушению мозгового кровообращения. Об этом, а также, как предотвратить риск развития у детей сосудистых заболеваний и поддерживать головной мозг в здоровом состоянии рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.

По ее словам, о нарушениях работы головного мозга свидетельствуют нарушение речи, плохая координация движений, перекос уголка рта, сильная головная боль - в этих случаях, необходимо срочно вызвать скорую помощь.

«Только врачи могут эффективно помочь при остром нарушении мозгового кровообращения. Во время ожидания бригады помогите ребенку лечь, обеспечьте приток свежего воздуха, откройте окно, расстегните воротник, ремень, снимите тугую футболку», - рассказала Шведова.

Она добавила, что для здоровья головного мозга важен стабильный режим дня, разнообразное домашнее питание, прогулки на свежем воздухе, физические упражнения и качественный продолжительный сон.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Врачи
22 июля 2024, 20:01
Участники «Активного долголетия» из Лобни посетили музей истории молока
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Участники проекта «Активное долголетие» из городского округа Лобня посетили «Музей истории молока и глазированного сырка». Гости музея смогли погрузиться в историю молочных продуктов, познакомиться с удивительными фактами о молоке и его производстве.

Особенным событием стала встреча участников с интерактивной коровой, которая не только рассказала о процессе образования молока в ее организме, но и ответила на вопросы гостей. После этого участники посетили производство глазированного сырка и узнали все тонкости его создания, а также посетили участок приемки молока.

После участники проекта отправились на экскурсию по Хотьковской фабрике резных художественных изделий. Там они поучаствовали в мастер-классе по рисованию на кости.

Напомним, что для записи в клуб доступны онлайн-заявки на сайте проекта или личное посещение по адресу: улица Молодежная, 4. Этот проект открыт для мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет, приглашая всех желающих на интересные и познавательные мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Лобня Активное долголетие
22 июля 2024, 19:46
Спортсмены из Солнечногорска победили в ультрамарафоне в Суздале
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Спортсмены из Солнечногорска приняли участие в десятом ультрамарафоне Golden Ring Ultra Trail в Суздале. Андрей Тимошин показал лучший результат на дистанции 30, а Антон Нестеренко — на дистанции на 80 километров.

Трейл-забеги проходили на дистанции от 10 до 100 километров. Трасса была сложная и состояла из разных покрытий: асфальт, лесные тропы и дороги, трава по пояс, броды, поваленные бревна, заболоченные участки.

Спортсмен Антон Нестеренко из Солнечногорска преодолел 80 километров с результатом 6:40:58 и занял первое место. В числе лучших еще один спортсмен - Андрей Тимошин, который пробежал 30 километров за 2:25:04.

«Наши солнечногорские спортсмены продолжают демонстрировать высочайший уровень подготовки. Поздравляю ультрамарафонцев Антон и Андрея с заслуженными наградами и желаю новых успехов впереди!» - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В этом году в ультратрейле Golden Ring Ultra Trail приняли участие 15 спортсменов от Солнечногорска.

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Спортсмены Солнечногорск Мужчины
22 июля 2024, 19:45
Турнир по стрельбе из лука для спортсменов с ОВЗ прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки состоялся турнир по стрельбе из лука, в котором приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования прошло в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» и получило поддержку от лидера движения общественной поддержки Владимира Харитонова.

Участники турнира соревновались как в личном, так и в командном зачете, стреляя по мишеням с определенных дистанций. В числе участников были параспортсмены из Химок, такие как Алексей Чувашев и член паралимпийской сборной России по стрельбе из лука Елена Крутова.

Владимир Харитонов отметил важность знакомства участников с историей Олимпийских игр, подчеркнув значение сохранения памяти о спортивных героях прошлых лет. Елена Крутова, рассказав о своем пути к спорту после получения травмы, подчеркнула, что спорт стал для нее не только средством восстановления, но и образом жизни.

Муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что спортивная школа «Химки» готовит спортсменов не только по стрельбе из лука, но и по другим видам спорта, включая дисциплины для параспортсменов. Спортсмены этой школы регулярно достигают успехов на различных уровнях соревнований, выигрывая медали как на всероссийских, так и на международных состязаниях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Спортсмены Химки
22 июля 2024, 19:34
«Избавиться от лишней беготни». Воробьев — об отказе от «бумаги»
Пресс-служба губернатора Московской области
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Отказ от «бумаги» поможет избавиться от лишней беготни по инстанциям и ускорит процесс получения нужных документов или услуг. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам совещания с зампредом правительства России, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко и главой Минцифры России Максутом Шадаевым.

«В конце мая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством нашего президента мы обсуждали те сферы, которые можно перевести в цифру», - пояснил Воробьев.

Он добавил, что на сегодняшней встрече участники обсудили перевод платежек за ЖКУ и договоры по газу в электронный вид, а это значит, что жителям не придется больше стоять в очередях или искать потерянную квитанцию. Кроме того, - возможность перевода эксплуатационной документации на котельные в удобный онлайн–формат.

«Цифровые архивы - важные документы в безопасности и доступны в любое время; электронные сделки по Росреестру между юридическими лицами - значительно упростят процедуру учета и регистрации прав», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

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Андрей Воробьев Нацпроекты

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