Врач МОНИИАГ Сибряева рассказала об опасности «скрытых» инфекций при беременности

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По ее словам, наличие этих инфекций снижают иммунитет, вызывают риск присоединения других инфекционных заболеваний и могут провоцировать воспалительные процессы в организме будущей матери.

«Наличие у будущей мамы перечисленных инфекций грозит внутриутробным инфицированием плода. Это может проявляться самыми разными симптомами: от высыпаний на коже до внутриутробных пневмоний, которые требуют продолжительного лечения», - рассказала Сибряева.

Она добавила, что, запланировав беременность, необходимо сдать анализы на наличие «скрытых инфекций».

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