Врач МОДКТОБ рассказал об опасности открытых окон для детей

По его словам, дурной пример заразителен, поэтому не стоит детей ставить на подоконник и разрешать им играть у окна. Ребенок обязательно повторит опасное развлечение.

«У ребенка не должно быть легкого доступа к окну, отодвиньте всю мебель и уберите подставки от окон. Цепочки, шнурки от жалюзи - отличная забава для детей. Открывая и закрывая жалюзи или солнцезащитные экран, ребенок может не рассчитать силу и сорвать закрепленную конструкцию, которая травмирует его», - рассказал Григорьев.

Не стоит также уповать на надежность москитной сетки, ведь она не способна выдержать даже веса кошки, подчеркнул врач.

«Не открывайте окна более чем на несколько сантиметров. Ограничители для окон помогут вам регулировать режимы проветривания помещения. Установив желаемый режим проветривания, снимайте ручки с окон», - заключил Григорьев.

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