Врач лабораторной диагностики пополнил штат больницы в Лобне

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Образование доктор Склярова получила в Пятигорском медико-фармацевтическом институте - филиале Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России, после чего успешно завершила первичную специализацию по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» в Российской медицинской академии последипломного образования.

«Клиническая лабораторная диагностика - это очень интересная специальность. Врач раскрывает все тонкости патогенеза заболевания на молекулярном, биохимическом и клеточном уровне и с легкостью сможет расшифровать любой самый сложный анализ», - отметила Татьяна Склярова.

Лобня активно развивает свою медицинскую инфраструктуру, реализуя федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки медицинских специалистов. Кроме того, в городе ведется строительство новой поликлиники, рассчитанной на 600 посещений в смену.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в восьми округах Подмосковья в 2024 году откроют новые медцентры.

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