Врач из Котельников Анна Бончукова дала советы по борьбе с похмельем

Важным аспектом является не только быстрое выведение токсинов из организма, но и забота о своем здоровье, избегая неправильных методов борьбы с похмельем.

Специалист предупреждает, что свободное использование таблеток и домашних средств может ухудшить состояние. Она также отмечает, что одной из наиболее распространенных ошибок при похмелье является употребление алкоголя для облегчения симптомов. Хотя это может временно улучшить самочувствие, на самом деле речь идет о замкнутом круге, а не о лечении.

По словам врача, для эффективной борьбы с неприятными симптомами важно помочь организму в трех ключевых аспектах: восстановить водно-солевой баланс, вывести токсины и облегчить боль.

Некоторые домашние средства могут оказать помощь в борьбе с головной болью и тошнотой, однако их следует использовать разумно. Например, рассол от квашеной капусты, соленых огурцов или моченых яблок содержит минералы, быстро восстанавливающие водно-солевой баланс. Важно помнить, что достаточно всего одного стакана рассола.

Не обязательно прибегать к дорогим медикаментам, можно воспользоваться доступными средствами, такими как активированный уголь, витамины С и В, а также настойка элеутерококка.