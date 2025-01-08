Врач из Химок Ольга Чиркова напомнила правила сбалансированного питания

Врач посоветовал не садиться за стол голодными. Одна из наиболее распространенных ошибок - голодать весь день, а в определенное время переесть. Это большой стресс для организма.

«Не накладывайте каждого блюда по полной тарелке, если хотите насладиться вкусами - берите понемногу. Не сидите за столом весь праздник: вставайте для танцев, игр, прогулки», - добавила Чиркова.

Напомним, для своевременного обнаружения проблем со здоровьем необходимо проходить плановую диспансеризацию и профилактические осмотры. Сделать это можно в любой поликлинике после праздников с 08:00 до 20:00.