Врач из Балашихи получил премию «Репродуктивное завтра России»

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Сначала Шугина хотела стать журналистом, но все-таки пошла в медицинский вуз по семейной традиции, так как родители связали свою жизнь именно с медициной. Женщина закончила вуз девять лет назад.

Сейчас Шугина является заведующей отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра. Ее помощь нужна действительно самым маленьким.

«Открытие отделения хирургии новорождённых позволяет интегрировать детского хирурга сразу на месте в перинатальном центре и оказывать помощь недоношенным новорождённым незамедлительно, если у них развилась хирургическая патология», - заявила специалист.

За год работы в отделении провели более 80 операций различной сложности, обследовали и пролечили более 130 детей.

Одним из первых пациентов нового отделения стал маленький Витя. Мальчик родился весом всего 800 граммов. На второй день жизни ему потребовалась срочная операция, которую блестяще провела команда нового отделения.

За работу в отделении Юлия получила национальную премию «Репродуктивное завтра России» в номинации «Мастерство». Молодого врача из Балашихи поздравили все близкие, сама же номинант настаивает, что победа исключительно командная и принадлежит всем сотрудникам центра.

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