Врач-гастроэнтеролог Анна Нечаева пополнила штат поликлиники № 1 Дубны

Анна Нечаева работала в поликлинике Дубны врачом-терапевтом. Недавно она окончила обучение по программе дополнительного профессионального образования на базе Национальной академии медицинского образования имени Н. А. Бородина по специальности «Гастроэнтеролог» и теперь ведет прием в поликлинике № 1 Дубненской городской больницы по этому профилю. Врач-гастроэнтеролог специализируется на лечении болезней желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, проводит диагностику и лечение заболеваний. На прием к специалисту можно записаться через своего лечащего врача.

В ближайшее время коллектив больницы пополнят врач-эндокринолог, неврологи и врач ультразвуковой диагностики. Привлечение медперсонала возможно благодаря программам «Социальная ипотека», «Компенсация аренды жилья», «Приведи друга» и другим.

«Укрепление кадрового потенциала больницы - основные задачи в рамках программы „Модернизация первичного звена“ и нацпроекта „Здравоохранение“. Еще один востребованный специалист теперь оказывает помощь жителям», - поделился главный врач Дубненской городской больницы Игорь Давронов.

По программе «Приведи друга» с начала года в медучреждения Подмосковья устроились на работу почти 290 медицинских сотрудников. За три года работы программы это число приблизилось к 900. За привлеченного сотрудника специалисты больниц получают премию: до 50 тысяч рублей - за врача и до 25 тысяч рублей - за фельдшера или медсестру.

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