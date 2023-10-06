Врач-эпидемиолог из Щелкова предупредил об осенней активности клещей

Читайте нас в:

Также Шадрина рассказала, что делать при укусе клеща. По ее словам, насекомые наиболее активны утром и вечером. Их укусы опасны для человека, так как могут быть причинами таких тяжелых инфекционных заболеваний, как клещевой энцефалит, пятнистая лихорадка и других.

Специалист посоветовала не ходить в густых темных лесных чащах, где можно встретиться с опасным насекомым.

« Если клещ уже успел вас укусить, стоит незамедлительно достать клеща и поместить его в контейнер с влажной ватой. После этого необходимо сдать клеща на анализ» - заявила Шадрина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».