Врач-эпидемиолог из Щелкова предупредил об осенней активности клещей
Врач-эпидемиолог Щелковский больницы Кристина Щадрина напомнила жителям Подмосковья об активности клещей осенью. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.
Также Шадрина рассказала, что делать при укусе клеща. По ее словам, насекомые наиболее активны утром и вечером. Их укусы опасны для человека, так как могут быть причинами таких тяжелых инфекционных заболеваний, как клещевой энцефалит, пятнистая лихорадка и других.
Специалист посоветовала не ходить в густых темных лесных чащах, где можно встретиться с опасным насекомым.
« Если клещ уже успел вас укусить, стоит незамедлительно достать клеща и поместить его в контейнер с влажной ватой. После этого необходимо сдать клеща на анализ» - заявила Шадрина.
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