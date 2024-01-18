18 января 2024, 14:49

Врач Екатерина Андросова из Солнечногорска дала рекомендации по подготовке к крещенским купаниям

Unsplash
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Заведующая отделением медицинской профилактики Солнечногорской больницы Екатерина Андросова объяснила, как подготовиться к крещенским купаниям. Она рассказала о пользе и противопоказаниях омовений в купели.

Екатерина Андросова отметила, что окунание при соблюдении мер безопасности может оказать благоприятное влияние на организм: способствовать укреплению иммунной и вегетативной систем. Однако это касается только здоровых и подготовленных людей.

По словам специалиста, готовиться к погружению в ледяную прорубь нужно заблаговременно, закаливаясь холодной водой или контрастным душем.

«Перед погружением в воду стоит убедиться, что у вас нет состояния алкогольного или наркотического опьянения, а также учитывать возможные факторы риска. К примеру, индивидуальную реакцию на воздействие холодной воды. Купание должно проходить строго в специально оборудованных местах, где дежурят бригады спасателей и медиков. Предварительное обследование у врача рекомендовано также людям с хроническими заболеваниями », - рассказала Екатерина Андросова.

Нужно учитывать состояние своего организма перед проведением такой процедуры. Важно помнить, что любые экстремальные воздействия на организм, включая окунание в холодную воду, должны проводиться с осторожностью и с учетом потенциальных рисков для здоровья.

Необходимо воздержаться от крещенских купаний людям с любыми острыми состояниями и хроническими заболеваниями - патологиями сердечно-сосудистой, мочеполовой, дыхательной системы, включая патологию лор-органов и другие. Нельзя погружаться в прорубь людям с нарушениями сердечного ритма, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, а также беременным женщинам.

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Солнечногорск Врачи
18 января 2024, 15:31
Электросети в деревне Кузнецы под Павловским Посадом отремонтируют летом
Алёна Притула
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Глава Павловского Посада Денис Семенов встретился с жителями деревень Кузнецы, Тарасово и Носырево. Он ответил на их вопросы по теле электроснабжения.

Из-за сильных морозов и нагрузок на сеть в округе часто случаются перебои с электричеством. Эту тему жители смогли обсудить с представителями администрации и «Россетей». Специалисты рассказали о причинах перебоев и о том, какие меры будут приняты. Так, масштабные работы запланировали на лето, когда нагрузка на сети будет меньше.

Другой темой обсуждения стала возможность строительства еще одной дороги в деревне Кузнецы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад
18 января 2024, 14:39
Взрослую поликлинику капитально отремонтируют в Дмитрове
Евгений Рой
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Капитальный ремонт взрослой поликлиники продолжается в Дмитрове. На данный момент строители завершили демонтажные работы в левой половине медучреждения.

«При поддержке губернатора мы впервые выполняем такой масштабный ремонт учреждений здравоохранения. В 2022 году мы привели в порядок шесть наших объектов», - уточнила заместитель главного врача Дмитровской больницы Марина Борисова.

Она напомнила, что в 2023 году в государственную программу «Здравоохранение Подмосковья» вошли три подразделения Дмитровской больницы - детское соматическое отделение и взрослая поликлиника в Дмитрове, а также поликлиническое отделение в поселке Горки-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры региона в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поликлиники Дмитров Ремонтные работы
18 января 2024, 13:57
Еще 35 аварийных домов расселят в Воскресенске
Unsplash
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Встреча с жильцами ветхого фонда в микрорайоне Лопатинский прошла в администрации Воскресенска. Всего в округе планируют расселить еще 35 аварийных домов.

Участниками встречи стали горожане, чьи дома признали аварийными с января 2017 года.

«Мы с каждым индивидуально проработаем от и до. Если будут какие-то вопросы, я к этому подключен полностью, потому что аварийное жилье - это огромная проблема. Спасибо огромное губернатору Подмосковья и президенту, что решают эти вопросы», - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Жителям дома № 2 на улице Андреса и дома № 1/12 на улице Маркина рассказали о субсидиях. Это новая форма работы с переселенцами из аварийного фонда, разработанная правительством Московской области. Благодаря ей людям не нужно ждать строительства новых домов для переселенце, а можно приобрести жилье самостоятельно в короткие сроки.

«Чем выгодна эта субсидия? - Стоимостью. У нас сейчас площадь расселяемого стоит 108,488 за квадратный метр, по субсидии это стоит 130,185», - пояснила начальник управления жилищной политики администрации городского округа Воскресенск Юлия Ворфоломеева.

После 2017 года 35 домов в Воскресенске признали аварийными. Это порядка 10 тысяч квадратных метров. Среди жильцов есть те, чье жилье находятся в муниципальной собственности, и те, кто приватизировал квартиры. В зависимости от этого существуют разные формы расселения аварийного фонда.

«Первое: муниципалитет приобретает жилье и переселяет туда жителей. Второе: это оценка собственности, которая имеется, и компенсационная выплата. Третье: жилищное строительство. Эту проблему мы решим, и в 2024 году зайдем на площадки <…> с помощью министерства строительного комплекса и министерства жилищной политики», - отметил заместитель главы городского округа Воскресенск Олег Илюшин.

Есть и четвертая форма работы с переселенцами из аварийного фонда. Это жилищный сертификат в виде субсидии. Он доступен только владельцам приватизированных квартир, которые на дату признания жилого дома аварийным не имели в собственности другого жилья.

Жилье можно будет приобрести в любом округе Подмосковья. Минимальная выплата по сертификату составит 4,2 миллиона рублей. Для покупки новой квартиры можно будет добавить собственные средства.

«Механизм выгоден тем, у кого площадь жилья менее 33 квадратных метров. Это комнаты, общежития», - рассказал консультант отдела сопровождения программ ликвидации аварийного жилья Министерства жилищного строительства Московской области Иван Наумов.

По информации Министерства строительства Московской области и администрации городского округа Воскресенск работа будет проводится с каждым собственником адресно. Проверка документов и защита от недобросовестных продавцов также входят в основные задачи ведомств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Аварийное жилье
18 января 2024, 13:52
Поэтессу из Богородского округа Наталью Утенкову отметили на литературной премии
Ксения Пашуто
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Наталья Утенкова из Ногинска стала дипломантом литературной премии имени Роберта Рождественского. Ее отметили за книгу стихов «Дерево растет из неба».

Стихи и прозу Наталья пишет с детства. В книгу «Дерево растет из неба» вошли произведения, написанные в период с 2009 по 2023 год. Это 15 лет активного творчества.

«Отбирала произведения определенной тематики, настроения. Это именно книга стихов, а не сборник. Если прочитать ее от начала до конца, то человек проходит по некой тропинке, смысловому коридору. Здесь даже то, как расставлены произведения, влияет на восприятие», - говорит автор.

Подать заявку на престижную литературную премию помогла руководитель ногинского литературного объединения «Лира» Елена Глебова-Павлова.

«Я очень благодарна Елене за поддержку. Ранее я уже участвовала в премии со своей первой книгой, но тогда мою работу не отметили. В этот раз стала дипломантом, это очень приятно. Рассказали, что члены жюри хвалили мои стихи, отметили, что у меня есть свой стиль, собственный голос. Это очень ценно для меня», - рассказала Наталья Утенкова.

В ближайших планах поэтессы - провести творческий вечер и писать дальше.

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