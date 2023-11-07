В основе экспозиции - три двери, ведущие к видеокапсулам. В них в 3D-формате можно узнать о гжельском фарфоре, жостовской росписи и коломенской пастиле. В виртуальном формате гости могут побывать на крупных подмосковных предприятиях, в том числе на лифтостроительном, механическом заводах, сырном производстве и в гимназии имени Примакова.

«Это здорово, познавательно. Впечатлений море. Окультурились, обязательно передадим свои знания ученикам», - сказала Галина Фролочкина.

На выставке представили свою продукцию подмосковные фермеры, а гости смогли попробовать себя в управлении дронами. Кроме того, они могут ознакомиться с интерактивной картой, где представлены президентские проекты, реализуемые в регионе.

«Нам очень понравилось. Все очень оригинально и, самое главное, понятно», - поделилась Екатерина Терехова.

Всего за первые три дня работы выставки ее посетили 448 тысяч человек.

Ранее форум посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он рассказал, что организаторы стенда старались передать весь колорит региона.

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