07 ноября 2023, 17:20

«Впечатлений море». Посетители выставки «Россия» — о стенде Подмосковья

Телеканал «360»
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Подмосковье представило свой стенд на международной выставке-форуме «Россия». Гостям предложили совершить виртуальное путешествие по региону, научиться управлять дронами и отправить письмо участнику СВО. Посетители поделились впечатлениями от стенда с «360».

В основе экспозиции - три двери, ведущие к видеокапсулам. В них в 3D-формате можно узнать о гжельском фарфоре, жостовской росписи и коломенской пастиле. В виртуальном формате гости могут побывать на крупных подмосковных предприятиях, в том числе на лифтостроительном, механическом заводах, сырном производстве и в гимназии имени Примакова.

«Это здорово, познавательно. Впечатлений море. Окультурились, обязательно передадим свои знания ученикам», - сказала Галина Фролочкина.

На выставке представили свою продукцию подмосковные фермеры, а гости смогли попробовать себя в управлении дронами. Кроме того, они могут ознакомиться с интерактивной картой, где представлены президентские проекты, реализуемые в регионе.

«Нам очень понравилось. Все очень оригинально и, самое главное, понятно», - поделилась Екатерина Терехова.

Всего за первые три дня работы выставки ее посетили 448 тысяч человек.

Ранее форум посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он рассказал, что организаторы стенда старались передать весь колорит региона.

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Выставка-форум «Россия»
07 ноября 2023, 17:57
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч обращений за неделю
ЦБДД
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Участники 3,4 тысячи автомобильный аварий обратились в Службу помощи при ДТП за неделю. Свыше 600 из них оформили европротоколы благодаря консультациям операторов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, 1,3 тысячи обратившихся получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП и 683 оформили европротоколы.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатные консультации дистанционно и очно. Посетить центры лично можно в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах и других округах.

Попавшим в ДТП без пострадавших рекомендуют обращаться за помощью по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать по инструкции оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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ДТП Дороги
07 ноября 2023, 17:56
Более 200 юнармейцев приняли участие в военно-патриотической игре в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Вторая открытая военно-патриотическая игра прошла в Мытищах. Участие в соревнованиях приняли юнармейцы из Московской области, Твери и Санкт-Петербурга.

Всего на состязаниях выступили 32 сборные. По сравнению с игрой, прошедшей в мае, география соревнований значительно расширилась: в Мытищи приехали участники из Санкт-Петербурга и Твери.

Испытания проводились на базе мытищинской школы № 3, так как на территории учреждения есть собственная полоса препятствий. Игра была разделена на несколько этапов. Участники соревновались в смотре строя и песнях, проходили полосу препятствий, проверяли знание истории страны, а также совершили марш-бросок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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Мытищи Школьники
07 ноября 2023, 17:44
Почти 320 гектаров земли передали под выращивание картофеля в Талдоме
Фото компании
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Агрофирма «Бунятино» получила в аренду на пять лет 320 гектаров земли в Талдоме. На участке будут выращивать картофель.

Крупный сельскохозяйственный производитель - Агрофирма «Бунятино» - работает на территории Дмитровского и Талдомского городских округов. Занимается выращиванием и хранением овощей, картофеля, а также производством зерновых и зернобобовых культур.

«Это один из крупнейших агрохолдингов России. Сейчас у предприятия на финальной стадии строительство современного картофелехранилища мощностью 10 тысяч тонн. Для реализации этого проекта привлекли 500 миллионов рублей инвестиций. Арендованную землю агрофирма будет использовать для выращивания картофеля», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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Сельское хозяйство Талдом
07 ноября 2023, 17:40
Перинатальный центр отремонтируют в Наро-Фоминске
ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр»
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Госзакупку на ремонт перинатального центра объявили в Наро-Фоминске. Работы планируют провести в 2024 году. В порядок приведут четыре здания.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик отремонтирует четыре здания, в том числе пищеблок и два КПП. Там обновят стены, полы и потолки, укрепят дверные и оконные проемы и проведут другие работы.

Кроме того, отремонтируют три трансформатора, канализационную насосную станцию, дизель-генераторную установку, ливневую канализацию и другие элементы.

Начальная цена работ составит 24,6 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Наро-Фоминск Ремонтные работы

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