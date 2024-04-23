Возможности портала «Моя школа» расширили в Подмосковье

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«Мы работаем над тем, чтобы система «Моя школа» становилась удобнее. Теперь, помимо основного расписания уроков, в дневнике показываются еще и секции, которые посещает ребенок, весь распорядок дня всегда под рукой», - рассказал первый заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн.

Дополнительные занятия можно увидеть в блоке «Другие мероприятия» сразу после основных школьных уроков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».