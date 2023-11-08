Возможности искусственного интеллекта расширили на «Доброделе» в Подмосковье
Искусственный интеллект внедрили на портал «Добродел» в Подмосковье в октябре прошлого года. Он помогает определять проблему по тексту или фото. За это время сервис обработал свыше 640 тысяч снимков.
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, нейросеть подсказывает пользователям приложения, к какой категории относится их проблема.
«За это время искусственный интеллект распознал более 640 тысяч снимков и помог сократить отклонение обращений из-за неправильного выбора темы на 40%. Теперь искусственный интеллект заработал и в веб-версии „Добродела“. Кроме того, на портале нейросеть будет определять категорию не только по фото, но и по описанию», - сказала она.
Оставить обращение на портале жители могут по 24 категориям и 723 темам. Для этого нужно авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА, добавить описание нарушения и прикрепить фото.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на маршруты региона вывели 1,3 тысячи новых автобусов. Они оснащены системой климат-контроля, USB-розетками для зарядки телефонов, видеонаблюдением.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».