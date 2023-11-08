Возможности искусственного интеллекта расширили на «Доброделе» в Подмосковье

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, нейросеть подсказывает пользователям приложения, к какой категории относится их проблема.

«За это время искусственный интеллект распознал более 640 тысяч снимков и помог сократить отклонение обращений из-за неправильного выбора темы на 40%. Теперь искусственный интеллект заработал и в веб-версии „Добродела“. Кроме того, на портале нейросеть будет определять категорию не только по фото, но и по описанию», - сказала она.

Оставить обращение на портале жители могут по 24 категориям и 723 темам. Для этого нужно авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА, добавить описание нарушения и прикрепить фото.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на маршруты региона вывели 1,3 тысячи новых автобусов. Они оснащены системой климат-контроля, USB-розетками для зарядки телефонов, видеонаблюдением.

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